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 Политика Украины
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Все про:Добкин (992) комитет (288) Луценко (7042) неприкосновенность (846)

 Луценко настаивает на аресте Добкина: он может давить на свидетелей

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает на необходимости арестовать народного депутата от "Оппоблока" Михаила Добкина.

Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на заседании регламентного комитета ВР, трансляцию которого ведет Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением ГПУ с 8 ноября 2014 года осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Харьковского горсовета хищения, создания преступной организации, злоупотребления служебным положением. Дело осуществляется исключительно на основании полученных документов. На основании этого анализа мы считаем, что Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребил своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжелые последствия, совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление. Кроме того, Добкин М.М., действуя умышленно повторно в интересах руководителей жилищно-строительных кооперативов, способствовал этим лицам в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории города Харькова путем обмана, то есть совершил мошенничество", - заявил Луценко.

По словам Генпрокурора, следствие считает, что в действиях Добкина есть признаки содействия в мошенничестве и хищении коммунальной собственности в особо крупных размерах.

Необходимость ареста Добкина Луценко обосновал тем, что нардеп может осуществлять давление на свидетелей, а также уничтожить документы, которые могут иметь отношение к делу.

В свою очередь сам нардеп заявил, что будет просить парламент снять с него депутатскую неприкосновенность, но при этом выступает против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными.

"Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности", - сказал он..

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это очень почетно", - Добкин защищается на регламентном комитете с помощью портрета генсека Брежнева. ВИДЕО
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Добкина,суку,наркомана хренова,сепаратиста и вора,нужно четвертовать,а не задерживать,много чести для такого ублюдка.
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с той хернёй которую ему сегодня предъявили
и учитывая чем всё закончилось с Розенблатом Соломоновичем из БПП
его просто надо ставить на стул, и всем составом ВР целовать в жопу!

... а посадить за сепаратизм легко можно было, если бы желание было
видеодоказательств полный интернет, и про съезд юговостока и про то как
в харьков уепков с белгорода завозили, и на чьих автобусах

шоу маст гоу он) бараны хавают)
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Так и Гепу с ним в одну камеру. Они вместе дела крутили и Харьков сдавали. И Давить Гепа может, даже если Допа будет в СИЗО сидеть
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рядом с тварюкою Добкиным сидит такая же сволочь Шуфрич. Интересно на этого типа есть что нибудь что бы отправить в каталажку лет на 10 с полной конфискацией Я уверен есть,просто выжидают момента или просто не хотят сажать ведь таких дельцов "крыша_- сам гарант Вот потому вся эта рать регионов чувствует себя как рыба в воде
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рядом с тварюкою Добкиным сидит такая же сволочь Шуфрич. Интересно на этого типа есть что нибудь что бы отправить в каталажку лет на 10 с полной конфискацией Я уверен есть,просто выжидают момента или просто не хотят сажать ведь таких дельцов "крыша_- сам гарант Вот потому вся эта рать регионов чувствует себя как рыба в воде
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к этим, недоделанным вдупутатам, пока пробиваются двое с носилками, у добкина текст как-то по дебильному написан, у розенбляди страна дебильная
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Разве можно так смешить,насмеялась от души,вспоминая Насирова на носилках под клетчатым одеялом,а потом представив Добкина и Розенблядя рядом на одних носилках под тем же клетчатым одеялом.
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Что должен Порошенко сделать с Луценко, а народ Украины с ними обоими - экс-министр
https://goo.gl/Nnd1dn


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Но что то он так не пел о ЯНУКОБЛЯДСТ.Е. Там почему то СОПЕЛ в ДВЕ дырочки и не ЧИРИКАЛ.
Да Розенбляд...во он правильно заметил, НО когда у ОДНИХ замечает а у ДРУГИХ - нет. Не доверяю лично я таким ИКС-ПЕРДАМ..
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если я правильно помню, Допа обещал сам просить с трибуны снять с него неприкосновенность, если вопрос возникнет.
Вопрос возник.
И что обсуждать? Допа - "за", коллеги - "против"?
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Гепа его вечером уже поправил, научил уму-разуму типа "...Миша, глаза открой! ....тебе денег там (в тюрьме) никто не даст" (с)
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По словам Генпрокурора, следствие считает, что в действиях Добкина есть признаки
...................................................................................................
Маловато будет,а сидеть должен.
Источник: https://censor.net.ua/n447546
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Я извиняюсь за мой хРунцузській!
Блять, А в случае русского пидараса Допы, который в последние дни "правления" Януковища на кацапском ТВ визжал вместе с Гепой, что "майдан в Харькове не пройдет!", нужны еще доказательства?
Или может пора уже их обоих повесить? Не за предательство. А за яйца!
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Столько шума и пыли.....и это ещё до суда не дошло. С нашими судьями результат уже сейчас можно объявлять.
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Говорят, что парламентариев президент Порошенко специально пугает и подвешивает для того, чтобы: 1. расценки за голоса в Раде снизить 2. чтобы заставить парламентариев проголосовать за антинародные, антисоциальные и антиконституционные законы, которые готовит этот парламент, правительство и СНБО. Все эти анти-законы называются реформами - пенсионной, медицинской, земельной и об оккупированных территориях.
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Смотрю.....
Ему: ......незаконно, в нарушение регламента, выделили земля БЕСПЛАТНО,
Оно: ......застройщики имеют офигенный опыт строительства и осчастливили новым жильем харьковчан...ля-ля-ля фа-фа-фа....
Конченный!!!
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Как будто он один такой, вчера все так говорили и с 50% выступающих не сняли неприкосновенность.
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ВОРОЖЕ СМІТТЯ В УКРАЇНІ :
Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул...журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Позор!
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гепа и допа главные наркодельцы Харькова это знает любой школьник,а юГа не знает за что закрыть этих хитрожопых жыдов!!!
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Из всех участников последних спектаклей под названием "Снятие неприкосновенности" почему то есть уверенность, что сидеть будет только один - Юра Луценко. Человек в своем возрасте, на своей должности так и не понял, что справедливость - это когда выполнение закона требуют ото всех, а не от кого-то одного. И это при том, что сам он как раз и отмотал срок за преступления, за которые никого не судят.
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да пускай там друг друга грызут, как крысы.
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что за цирк, суд должен принимать решения
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был бы цирк, если не требовались двое с носилками, у добкина текст как-то по дебильному написан, у розенбляди страна дебильная
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(с)



Сєкундочку. Не уходім, сідаємо рядочком. Повернемося до вчорашнього дня у ВР, коли відбувалося голосування за подання ГПУ на депутатів.
Спробую викласти і аргументувати альтернативний погляд на те, що знає вся країна. А вся країна знає, що у Верхній Раді, у цьому ісчадії ада, відбулося переслідування 5-ти депутатів, рідкісних подонків, за корупційні дії.
Мій альтернативний погляд у тому - що вчора насправді була реалізована технологія з порятунку репутації Президента і його команди, куди входить як фракція БПП, так і сам Генеральний прокурор.
Хочу зразу сказати, пишу це не як депутат, а як людина, яка більшу частину своєї професійної кар'єри мала справу з політичним піаром і політичними технологіями. Тому повірте, ми вміємо оцінить красівості в цій галузі, застившу, так сказать, музику. І вміємо віддавати належне генію людей, які, маючи на вході дуже складні обставини для репутації політкоманди, на виході дають їй чистий піар золотом.
Почнемо «з дано в умовах задачки».
НАБУ, на яке президентська команда немає вирішального впливу, 7 чи 8 місяців з допомогою агента Катерини розкручувало справу, у якій фігурували двоє осіб - Розенблат і Поляков. Причому, у ролі абсолютного форварда, як ми знаємо з матеріалів, оприлюднених НАБУ, значився саме представник команди президентської БПП Розенблат. Якщо вірити відео від агента Катерини, пан Розенблат корумпував всю вертикаль влади, від ВР до регіональних прокуратур і якихось там місцевих органів влади. На цьому фоні Поляков виглядає мальчіком, який з-за футбольного поля подає м'ячик у гру.
Відверто кажучи, пред'яви щодо Розенблата настільки серйозні, що так чи інакше тінь падала, Господи прости, на Президента. Ну, там, політична відповідальність за список БПП, за фракцію і т.д. А тут ще регіональні прокуратури…
Уявляємо на мить, що у ВР вносяться подання лише на цих двох депів. З огляду на масштаб доказів проти Розенблата, думаю, такі хвацькі хлопці, які на льоту вміють ловити інформаційні хвилі - Ляшко і Лозовий, рознесли б у пух і прах будь-чию будку.
Як же це завдання було вирішене? Ще раз пишу - восторгаюсь.
У принципі, це класична технологія - у кризовій ситуації для репутації розмазати гівно на всіх картину. Розфукусувати глядача.
У нашому випадку технологія реалізована не бездарно, не лубочно, не по-ремісницькому, а з Божою іскрою.. Тому, що гівно розмазали на всіх не порівну, на тих, кого було не жалко і тих, на кого давно був зуб, - там намастили у три шари.
Для цього у кошик на розгляд парламенту було подано ще додано 4 подання. Понятно, да, замість того, щоб вся країна говорила про Розенблата, БПП і Президента, тепер країна говорить про подонків у ВР в цілому.
Повторю, восторгаюсь. Тому, що, хоч у НФ уже був один депутат, який потрапив на роздєлочну дошку - Поляков, ГПУ внесла для вірності ще одного - Дейдея., довісила, так би мовити, НФ негативу. Раптом, НФ проголосує за зняття депутатської недоторканності з Полякова і тоді виходить 1-1 з БПП. Але БПП при абсолютно негативних для себе умовах задачки мав залишитися на фініші, як ми пам'ятаємо, із золотим кубком, тому подання по ще одному корупціонеру партньору по коаліції НФ - зовсім не лишній.
РПЛу кинули подання на Лозового, хоча було ясно, що діло, у принципі, ледь не дохле. Але саме це і було потрібно. Лозового, як і Дейдея мали у ВР захистити фракції НФ і РПЛ, притягнувши на себе негатив «кругової поруки».
У цю міксер мав потрапити ще Добкін. Цей щоб точно викликати рвотний рефлекс від подій, які відбуваються у Раді. Шість депутатів - не п'ять. Чим більше говорять про інших - тим менше говорять про представник президентської команди Розенблата.
Віддаю належне генію людей, які все це придумали.
І у зв'язку зі ще одним. Саме перед голосуванням проти Полякова, у фб Холодницького, САП, з'являється повідомлення про намір найближчим часом внести подання на ще одного депутата. Не вірю у те, що пан Холодницький чисто випадково написав про це саме перед голосуванням проти Полякова. Весь мій досвід і всі мої знання протестують проти такої версії. Тим більше, що тим наступним депутатом виявився, «ха-ха» три раза, теж представник Народного фронту, як і сам Поляков, - Дзендзерський.
Очевидно, розрахунок був на те, що депутати НФ озвіріють чи злякаються, і відмовляться голосувати за зняття недоторканності з Полякова. Тому, що мета авторів технології була - не арешт Полякова, а репутаційна яма для НФ у разі не голосування. Ібо ми пам'ятаємо, що головне було намазати гівно товсти-претовстим слоєм на всіх, щоб за цими териконами не було видно некрасивісті президентської команди з Розенблатом.
Що, власне, і вийшло.
Восторгаюсь з ще одного приводу. Два роки у країні триває антикорупційна істерія. Сергій Лещенко, та навіть Саакашвілі - два роки розганяли і піарилися на темі боротьби з корупцією, а сьогодні пропрезидентська команда очолила тему, яка має тотальну суспільну підтримку. А той же Сергій Лещенко після виступів Генпрокурора лише пасивно тисне кнопки «за».
І тому, я впевнений, подань буде багато і різних. На ВР можна буде грати як на піаніно. Якщо, звісно, це піаніно, не розвалиться к їбіням. Я уявляю оті обіцяні 40 чи 50 подань на осінь - бляха, це ж таке поле для політичних ходів. Заздрю і дивлюсь гарячим жадним поглядом, ревнуючи до таких можливостей.
На завершення. Я не люблю серйозних постів. Особливо про політичні срачі. Але коли сьогодні на трибуну вийшов представник БПП Гончаренко і розказав, що БПП, на відміну від інших фракцій безгрішне і святе, бо не захищала своїх корупціонерів.
От тоді я вже, соррі, озверєл і щойно написав цей пост…
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Восторгатись покидьками можуть лише покидьки. Нічого особистого, це кінокласика.
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Ой, неужто через три года и до хернеса доберутся...
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Хто обирав у депутати це тупориле створіння, я про Шахова. Ну пройдисвіт з пройдисвітів, до того ж дешевенький такий, поносний, нікчемний. Ключове слово - поносний. Хитрожопі пройдисвіти у звязці з таким непотрібом як цей, це страшна сила. Таке уже як вчепиться у владу, живим не відірвеш. А яка користь тим хто обирав цього клоуна, окрім словесного поносу.
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Допу і Гєпу на палю, це відкриті вороги Українців і України.
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Если ты картавый ублюдок не посадиш допу, то твоя крючконосая сова скоро буде визжать как прошлый раз; спасите ,помогите, муж югик помирает, ухи просит....
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Допу посадить никак не получится. В случае явной опасности он свалит в Израиль.. А потом будет гадить на Украину на соловьевских ток-гадюшниках, как многие бывшие нардепы предатели и гниды.
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Если эти парламентские подонки грудью стоят за вонючих розенблядей, надо создать структуру типа мосад и устранять шакалов физически один два трупа отрезвит этот гнусный шобляк под названием верховна падлюча рада з пизденикамы, ляшками, кишкарями, добкинами и тому подомными мразями
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... тут мну солидарен с юриком , , добкину пора промониторить-просканировать украинские сизо-колонии изнутри , и воочи. убедиться , ( не спеша , в течении пожизненного срока , ) , в негараздах пеницитарки ,,,
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Ну когда же уже будет решен окончательно этот еврейский вопрос?
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Закрыть за то , что может быть будет влиятьть на свидетелей . Или сможет уничтожить документы , которые если и были , то уже давно уничтоженные , особенно после этих слов Луценко.
То есть обвинения предъявляют такие серъёзные , что посадить надо , только за то , что не совершил пока , а может никогда этого совершать Добкин и не собирался . А если собирался , то где доказательства?
Думаю нас очередной раз , разводят , как ......т.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко настаивает на аресте Добкина: он может давить на свидетелей
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