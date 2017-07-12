 Луценко настаивает на аресте Добкина: он может давить на свидетелей

Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на заседании регламентного комитета ВР, трансляцию которого ведет Цензор.НЕТ.
"Главным следственным управлением ГПУ с 8 ноября 2014 года осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Харьковского горсовета хищения, создания преступной организации, злоупотребления служебным положением. Дело осуществляется исключительно на основании полученных документов. На основании этого анализа мы считаем, что Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребил своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжелые последствия, совершил уголовное преступление предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление. Кроме того, Добкин М.М., действуя умышленно повторно в интересах руководителей жилищно-строительных кооперативов, способствовал этим лицам в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории города Харькова путем обмана, то есть совершил мошенничество", - заявил Луценко.
По словам Генпрокурора, следствие считает, что в действиях Добкина есть признаки содействия в мошенничестве и хищении коммунальной собственности в особо крупных размерах.
Необходимость ареста Добкина Луценко обосновал тем, что нардеп может осуществлять давление на свидетелей, а также уничтожить документы, которые могут иметь отношение к делу.
В свою очередь сам нардеп заявил, что будет просить парламент снять с него депутатскую неприкосновенность, но при этом выступает против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными.
"Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности", - сказал он..
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Добкин не захотел присутствовать на заседании "Оппоблока" по вопросу снятия с него неприкосновенности: "Это отдельная тема"(45)
Полякову и Розенблату вручены подозрения - Луценко(19)
Луценко вызвал Добкина в ГПУ в пятницу на 14.00(36)
Я подаю иск на Добкина о защите чести и достоинства, - Геращенко(47)
Суд арестовал имущество и 99% акций Черноморского судостроительного завода, - Луценко(28)
"Спортивный костюм, кроссовки. Сухари вы принесете", - нардеп Добкин готовится к аресту и привез в ВР "тревожный" чемоданчик. ВИДЕО(114)
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и учитывая чем всё закончилось с Розенблатом Соломоновичем из БПП
его просто надо ставить на стул, и всем составом ВР целовать в жопу!
... а посадить за сепаратизм легко можно было, если бы желание было
видеодоказательств полный интернет, и про съезд юговостока и про то как
в харьков уепков с белгорода завозили, и на чьих автобусах
шоу маст гоу он) бараны хавают)
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https://goo.gl/Nnd1dn
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Да Розенбляд...во он правильно заметил, НО когда у ОДНИХ замечает а у ДРУГИХ - нет. Не доверяю лично я таким ИКС-ПЕРДАМ..
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Вопрос возник.
И что обсуждать? Допа - "за", коллеги - "против"?
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...................................................................................................
Маловато будет,а сидеть должен.
Источник: https://censor.net.ua/n447546
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Блять, А в случае русского пидараса Допы, который в последние дни "правления" Януковища на кацапском ТВ визжал вместе с Гепой, что "майдан в Харькове не пройдет!", нужны еще доказательства?
Или может пора уже их обоих повесить? Не за предательство. А за яйца!
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Ему: ......незаконно, в нарушение регламента, выделили земля БЕСПЛАТНО,
Оно: ......застройщики имеют офигенный опыт строительства и осчастливили новым жильем харьковчан...ля-ля-ля фа-фа-фа....
Конченный!!!
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Новицкий, Королевкая, Мураев, Папиев, Добкин, Шуфрич,Бойко, Скорик, Рабинович, Шурма, Вилкул...журналист редактор - Гужва, политолог Волошин.., Бондаренко, . Лукаш…Список ВОРОЖОГО СМІТТЯ в УКРАЇНІ продовжуйте!
Считаю не меньшее смиття в УКРАИНЕ это - журналисты 112 канала, которым по-боку кого приглашать в свою студию - для них - главное бабло. Позор!
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Сєкундочку. Не уходім, сідаємо рядочком. Повернемося до вчорашнього дня у ВР, коли відбувалося голосування за подання ГПУ на депутатів.
Спробую викласти і аргументувати альтернативний погляд на те, що знає вся країна. А вся країна знає, що у Верхній Раді, у цьому ісчадії ада, відбулося переслідування 5-ти депутатів, рідкісних подонків, за корупційні дії.
Мій альтернативний погляд у тому - що вчора насправді була реалізована технологія з порятунку репутації Президента і його команди, куди входить як фракція БПП, так і сам Генеральний прокурор.
Хочу зразу сказати, пишу це не як депутат, а як людина, яка більшу частину своєї професійної кар'єри мала справу з політичним піаром і політичними технологіями. Тому повірте, ми вміємо оцінить красівості в цій галузі, застившу, так сказать, музику. І вміємо віддавати належне генію людей, які, маючи на вході дуже складні обставини для репутації політкоманди, на виході дають їй чистий піар золотом.
Почнемо «з дано в умовах задачки».
НАБУ, на яке президентська команда немає вирішального впливу, 7 чи 8 місяців з допомогою агента Катерини розкручувало справу, у якій фігурували двоє осіб - Розенблат і Поляков. Причому, у ролі абсолютного форварда, як ми знаємо з матеріалів, оприлюднених НАБУ, значився саме представник команди президентської БПП Розенблат. Якщо вірити відео від агента Катерини, пан Розенблат корумпував всю вертикаль влади, від ВР до регіональних прокуратур і якихось там місцевих органів влади. На цьому фоні Поляков виглядає мальчіком, який з-за футбольного поля подає м'ячик у гру.
Відверто кажучи, пред'яви щодо Розенблата настільки серйозні, що так чи інакше тінь падала, Господи прости, на Президента. Ну, там, політична відповідальність за список БПП, за фракцію і т.д. А тут ще регіональні прокуратури…
Уявляємо на мить, що у ВР вносяться подання лише на цих двох депів. З огляду на масштаб доказів проти Розенблата, думаю, такі хвацькі хлопці, які на льоту вміють ловити інформаційні хвилі - Ляшко і Лозовий, рознесли б у пух і прах будь-чию будку.
Як же це завдання було вирішене? Ще раз пишу - восторгаюсь.
У принципі, це класична технологія - у кризовій ситуації для репутації розмазати гівно на всіх картину. Розфукусувати глядача.
У нашому випадку технологія реалізована не бездарно, не лубочно, не по-ремісницькому, а з Божою іскрою.. Тому, що гівно розмазали на всіх не порівну, на тих, кого було не жалко і тих, на кого давно був зуб, - там намастили у три шари.
Для цього у кошик на розгляд парламенту було подано ще додано 4 подання. Понятно, да, замість того, щоб вся країна говорила про Розенблата, БПП і Президента, тепер країна говорить про подонків у ВР в цілому.
Повторю, восторгаюсь. Тому, що, хоч у НФ уже був один депутат, який потрапив на роздєлочну дошку - Поляков, ГПУ внесла для вірності ще одного - Дейдея., довісила, так би мовити, НФ негативу. Раптом, НФ проголосує за зняття депутатської недоторканності з Полякова і тоді виходить 1-1 з БПП. Але БПП при абсолютно негативних для себе умовах задачки мав залишитися на фініші, як ми пам'ятаємо, із золотим кубком, тому подання по ще одному корупціонеру партньору по коаліції НФ - зовсім не лишній.
РПЛу кинули подання на Лозового, хоча було ясно, що діло, у принципі, ледь не дохле. Але саме це і було потрібно. Лозового, як і Дейдея мали у ВР захистити фракції НФ і РПЛ, притягнувши на себе негатив «кругової поруки».
У цю міксер мав потрапити ще Добкін. Цей щоб точно викликати рвотний рефлекс від подій, які відбуваються у Раді. Шість депутатів - не п'ять. Чим більше говорять про інших - тим менше говорять про представник президентської команди Розенблата.
Віддаю належне генію людей, які все це придумали.
І у зв'язку зі ще одним. Саме перед голосуванням проти Полякова, у фб Холодницького, САП, з'являється повідомлення про намір найближчим часом внести подання на ще одного депутата. Не вірю у те, що пан Холодницький чисто випадково написав про це саме перед голосуванням проти Полякова. Весь мій досвід і всі мої знання протестують проти такої версії. Тим більше, що тим наступним депутатом виявився, «ха-ха» три раза, теж представник Народного фронту, як і сам Поляков, - Дзендзерський.
Очевидно, розрахунок був на те, що депутати НФ озвіріють чи злякаються, і відмовляться голосувати за зняття недоторканності з Полякова. Тому, що мета авторів технології була - не арешт Полякова, а репутаційна яма для НФ у разі не голосування. Ібо ми пам'ятаємо, що головне було намазати гівно товсти-претовстим слоєм на всіх, щоб за цими териконами не було видно некрасивісті президентської команди з Розенблатом.
Що, власне, і вийшло.
Восторгаюсь з ще одного приводу. Два роки у країні триває антикорупційна істерія. Сергій Лещенко, та навіть Саакашвілі - два роки розганяли і піарилися на темі боротьби з корупцією, а сьогодні пропрезидентська команда очолила тему, яка має тотальну суспільну підтримку. А той же Сергій Лещенко після виступів Генпрокурора лише пасивно тисне кнопки «за».
І тому, я впевнений, подань буде багато і різних. На ВР можна буде грати як на піаніно. Якщо, звісно, це піаніно, не розвалиться к їбіням. Я уявляю оті обіцяні 40 чи 50 подань на осінь - бляха, це ж таке поле для політичних ходів. Заздрю і дивлюсь гарячим жадним поглядом, ревнуючи до таких можливостей.
На завершення. Я не люблю серйозних постів. Особливо про політичні срачі. Але коли сьогодні на трибуну вийшов представник БПП Гончаренко і розказав, що БПП, на відміну від інших фракцій безгрішне і святе, бо не захищала своїх корупціонерів.
От тоді я вже, соррі, озверєл і щойно написав цей пост…
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г:
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То есть обвинения предъявляют такие серъёзные , что посадить надо , только за то , что не совершил пока , а может никогда этого совершать Добкин и не собирался . А если собирался , то где доказательства?
Думаю нас очередной раз , разводят , как ......т.
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