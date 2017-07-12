 Донос на Маркива организовал депутат Марроне, сотрудничающий с террористами, - источник

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
По его информации именно Марроне является организатором доноса на украинского военнослужащего.
координатором псевдо представительства "ДНР" в Турине.
Марроне дважды посещал подконтрольную боевикам "ДНР" и "ЛНР" территорию.
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о своей встрече с послом Италии, во время которой он объяснил дипломату абсурдность обвинений, которые выдвигаются итальянским судом бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву.
Итальянский адвокат Виталия Маркива призывает всех, кто был с ним рядом на Донбассе, дать показания по делу украинца.
По мнению народного депутата фракции "НФ" Антона Геращенко, задержание бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Италии по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли - это провокация российских спецслужб.
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Все одно італійці - нація другого чи третього ґатунку у Європі, ні чим не краща за нас. З вовками жити - по вовчі вити.
А так порядний хлопець буде страждати. Знаючи італійське кривосуддя, скажу так, що воно в рази гірше українського, а тяганина там просто узаконена. Згадайте справи їхнього колишнього прем"єра Берлусконі і все стане на свої місця.
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