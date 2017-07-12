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 Политика Украины
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Все про:арест (10327) Италия (829) Национальная гвардия (1211)

 Донос на Маркива организовал депутат Марроне, сотрудничающий с террористами, - источник

К задержанию в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива причастен сотрудничающий с террористами "ДНР" и "ЛНР" итальянский политик Маурицио Марроне.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

По его информации именно Марроне является организатором доноса на украинского военнослужащего.

Донос на Маркива организовал депутат Марроне, сотрудничающий с террористами, - источник 01

Маурицио Марроне - муниципальный депутат провинции Пьемонт, член регионального парламента от партии Братья Италии (итальянский политическая партия националистически-консервативного направления). Он является координатором псевдо представительства "ДНР" в Турине.

Марроне дважды посещал подконтрольную боевикам "ДНР" и "ЛНР" территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маркив не мог убить журналиста Роккелли из миномета, потому что такое оружие появилось в Нацгвардии в 2016 году, - сослуживец Гай

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о своей встрече с послом Италии, во время которой он объяснил дипломату абсурдность обвинений, которые выдвигаются итальянским судом бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву.

Итальянский адвокат Виталия Маркива призывает всех, кто был с ним рядом на Донбассе, дать показания по делу украинца.

По мнению народного депутата фракции "НФ" Антона Геращенко, задержание бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Италии по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли - это провокация российских спецслужб.

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первые ласточки. маланская политика дает свои плоды. вместо того что бы объявить военное положение, назвать врага врагом, дать юридические гарантии всем участникам боевых действий в стране идет непонятное АТО. че то не помню преследований евреев, когда они слетались в Израиль на очередные разборки с арабами.
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А чого його не запросити до нас в гості, а в багажі потім знайти кіло героїну. Поліцію ж вчать такі операції проводити на своїх громадянах, а чого не провести на шизанутих макаронниках.
Все одно італійці - нація другого чи третього ґатунку у Європі, ні чим не краща за нас. З вовками жити - по вовчі вити.
А так порядний хлопець буде страждати. Знаючи італійське кривосуддя, скажу так, що воно в рази гірше українського, а тяганина там просто узаконена. Згадайте справи їхнього колишнього прем"єра Берлусконі і все стане на свої місця.
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А почему бы Геращенко не обратиться напрямую к очевидцу, имя которого он даже не называет - французскому журналисту, который там был ранен? Мне вот приходилось с ним общаться по телефону, могу его сообщить, равно как почтовый и электронный адрес. Было бы очень полезно. В целях установления истины.
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Ну, цьому боятися нічого, бо українська влада ще жодного терориста не подала у розшук
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СТРАННО, КУРИРУЕТ ДНР, А ЗНАЧОК НА ЛАЦКАНЕ В ЦВЕТАХ ОРЛО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДонос на Маркива организовал депутат Марроне, сотрудничающий с террористами, - источник
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