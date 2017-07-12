 Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов

Об этом он сказал в своем комментарии, передает Цензор.НЕТ.
"Противодействие кибервойне, которая является составляющей гибридной агрессии РФ против нашей страны, требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов", - сказал Турчинов, добавив, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.
Секретарь СНБО добавил, что во вторник проект Закона "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" даже не был включен в повестку дня. "Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, видимо очень устали, и со следующей недели уходят в очередной отпуск на несколько месяцев. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, имеющий ключевое значение для киберзащиты государства", - сказал он, добавив, что те депутаты, "которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия, и бизнес, и интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагрессии против Украины".
По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, "оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций".
"Кстати, - добавил Турчинов, - у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении Закон 2126 "Об основах обеспечения кибербезопасности", который уже несколько месяцев находится в ВРУ".
Кроме того, Секретарь СНБО отметил, что большинство, "сформировавшееся из Опоблока и популистских фракций парламента", отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, маскирующимися под людей-патриотов, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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Повір, я зовсім не злий і не кровожерний. Але вже іншого вибору немає.
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Канары-Мальдивы....
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а как там насчет калолиции?
"...день ото дня растет процент жиров у масле ..." ?
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Будут и дальше два года заниматься вредительством? А потом пройдут на тех же условиях, что и сейчас.
Еще раз говорю - чем дальше откладывать досрочные выборы - тем больше вреда.
Да и не возможны сейчас массовые махинации. Там можно только несколько процентов добавить...
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То, что они в очередной раз доказали что во власть лезут либо шестерки олигархов, либо недоолигархи, которые мечтают спрятаться за "неприкосновенностью", и что и тем и другим глубоко насрать на Украину и народ - это преступление стократ хуже.
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Боротьба з корупцією: Вона працює
коментарі:
а вона на всіх таких голосуваннях відсутня
Соболев отбивался вчера, мол у косатой воны температура.
ботокс некачественный поди
Коса морду штопает?
Юлия Тимошенко - это и есть коррупция, ярчайший ее пример...
Вона знає що скоро прийдуть по неї і тоді їй буде потрібна ця корпораційна підтримка
Взяточники своих не бросают!
Сколько счастья в этом снимке.... от неизвестного автора!
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По теме: проблема не в законах, а в коррупции!! В том, что на работу системными администраторами в Кабмин, Ощадбанк, в госструктуры вообще, да и мелкие банки ВСЕГДА НАБИРАЛИ РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ.
Причина краха от менее чем средней сложности атаки скриптом ТОЛЬКО В ЭТОМ. В структурах, где принцип "кумовства" не применяется, НИЧЕГО НЕ УПАЛО.
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Прямо, дна не видать...
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І взагалі, їх там геть ЗАБАГАТО.!!
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А так же и в спам.
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1. Если шифруешься, то в ЛГБТ.
2. Если живешь там, то в ЛГБТ
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нет, рассасеяниучемневиноватая, ихтамнет, онивсесами, всекупиливмагазине, народКрымасамушел, адинарот,
Боингсбилахунтаинфа100%отиспанскогодиспетчера, и прочая и прочая...
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и Касперский, и Dr.Web, и mail.ru, и Яндекс и Вконтакте после ухода Дурова, и Одноклассники - все это рашистские помойки и гэбистские промокашки, сливающие инфу гэбне просто автоматом, работающие под контролем гэбешной мрази и выполняющие их заказы беспрекословно.
только полные идиоты могут сейчас использовать это рашистское дерьмо.
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я навiть над цим не задумуюсь кацапе.) в мене все легальне, тому що легальний i Windows i iншi всi програми.
панове, подивiться на чергове рашистське смiття з погонялом Злой ЦинИик .
иди в дупу кацапе. саме там тобi мiсце.)
убогий, даже погоняло свое без ошибки набрать не может.))
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Бот отличается от нормальных людей тем, что пытается оскорбить.
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http://andreistp.livejournal.com/9421953.html
"Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Евгения Касперского руководству компании, датированное 2009 годом.
По данным издания, в документе говорится о "секретном проекте", который якобы велся "по большой просьбе с Лубянки".
Bloomberg пишет, что речь идет о программном обеспечении, которое позволяет не только защититься от хакерских атак, но и обнаружить местонахождение самих киберпреступников. По выявленным адресам отправляли специалистов, которые участвовали в рейде вместе со спецслужбами.
Авторы публикации подчеркивают, что Касперский держал разработку в секрете от сотрудников своей фирмы.
29 июня стало известно, что американским военным хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского". Законодатели в Конгрессе полагают, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами. Сам Касперский назвал подобные утверждения голословными.
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Хотелось бы, чтобы все узнали, кто эти популистские фракции, которые не поддержали.
Зато все демократично. А вообще пора бы уже привыкнуть, что демократия, это синоним пятых колонн, предательства, войны, бандитизма, клептократии, беспредела, хаоса, потому, что демократия создает все условия для развития и процветания этих негативных явлений.
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Теперь ВВП нагло но законно требует выполнения Минска Украиной.
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Теперь ВВП нагло но законно требует выполнения Минска Украиной.
СЩА,Германию,Францию это вполне устраивает.,На словах грозят России пальчиком,а на деле превращение Украины в Придннестровье,Абхазию,Карабах их задача.
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ВР полностью дискредитировала себя как законодательный орган, особенно в свете последних скандалов где мало кто обратил внимание, на тот факт ,что предметом торга стал закон, поправки закона, а это само по себе преступление номер один по значимости и должно караться пожизненным, мало того сей факт ставит под сомнение чистоту всех законов принятых ВР, по крайней мере законов принятых с подачи коррупционных депутатов (поляков, розенблат), не говоря уже о кнопкодавах и нарушениях регламента.
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Украиной уже 27 год управляют одни преступники ... Все же знают что парламент не самостоятелен он как и все в стране под управлениям ОПГ"Олигарх".
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Це, часом, не той самий Турчинов, що був, нехай і ВО, але ж Президента навесні 2014 року?,
який умив руки на Радбезі і здав Крим без бою, послухавшись порад Обами і погроз Наришкіна - на той час голови Держдуми Роїсі?
який потім, після президентських виборів, підстелився під Порошенка?,
який, у свою чергу, набравши у свою хероїчну команду патентованих холуїв, вже остаточно просрав ще й Донбас?
Усе в нашій Україні йде страшенно не так, як слід, коли ще три з гаком роки тому запротокольована і прибита печаттю нікчема вказує нам, яким пальцем нам колупати в носі, коли в нас сифіліс.
Я вже не кажу про того, що зараз "виконує обов*язок Президента", бля...
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так нада вводить фактические а не только юридические меры - неужели всю мощь дуболомной тупости бюрократии нельзя поставить как препятствие для получения таких документов!!!
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