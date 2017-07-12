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 Политика Украины
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Все про:ВР (22860) киберпреступление (355) Турчинов (3275)

 Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов

турчинов

По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, многие предприятия и организации до сих пор полностью не пришли в себя от масштабной кибератаки 27 июня.

Об этом он сказал в своем комментарии, передает Цензор.НЕТ.

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"Противодействие кибервойне, которая является составляющей гибридной агрессии РФ против нашей страны, требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов", - сказал Турчинов, добавив, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

Секретарь СНБО добавил, что во вторник проект Закона "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" даже не был включен в повестку дня. "Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, видимо очень устали, и со следующей недели уходят в очередной отпуск на несколько месяцев. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, имеющий ключевое значение для киберзащиты государства", - сказал он, добавив, что те депутаты, "которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия, и бизнес, и интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагрессии против Украины".

По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, "оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От кибератаки 27 июня пострадали приблизительно 10% компьютеров в Украине, - Шимкив

"Кстати, - добавил Турчинов, - у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении Закон 2126 "Об основах обеспечения кибербезопасности", который уже несколько месяцев находится в ВРУ".

Кроме того, Секретарь СНБО отметил, что большинство, "сформировавшееся из Опоблока и популистских фракций парламента", отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, маскирующимися под людей-патриотов, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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Пора этих уродов развешивать на столбах.
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Турчинов як завжди просуває непрофесійні підходи до вирішення проблеми кібербезпеки! Починати потрібно зі змін в закон про телекомунікації, який вже застарів і не оперую тими термінами які потрібні для забезпечення кібербезпеки держави! Потрібно спочатку врегулювати повноваження НКРЗІ та Держспецзвязку і скоротити один з двох органів між якими досі не розподілені повноваження! Наприклад згідно закону про телекомуніккації за правила маршрутизації відповідає регулятор НКРЗІ а державним уповноваженим органом спеціального призначення в телекомунікаціях є Держспезв'язку, але воно не має жодних повноважень і нічим не керує, оператори та провайдери підзвітні тільки НКРЗІ. Потрібно об'єднати НКРЗІ та Держспецзв'язку в єдину структуру і відновити міністерство зв'язку яке буде формувати політику держави в галузі телекомунікацій, кібербезпеки та інформаційних технологій! Без єдиного центру прийняття рішень ніякої кібербезпеки не буде!
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А що? Можна й кілок застосовувать. Коли є час та натхнення.
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Саджатимеш власноруч? А потім дивитимешся? Впевнений?
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А ти спробуй хоч раз, і впевнишся, що то не так.
Повір, я зовсім не злий і не кровожерний. Але вже іншого вибору немає.
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Робив і гірші речі. І мушу з цим жити-тому і спитав.
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Двоє з попередніх міністрів оборони України отримали (після свого "міністерствованія") звання "герой росії". Депутати теж ... хочуть.
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А хто буде вішати......? Біомаса мовчить, і "ковтає" (смиренно) все, що їй подають.
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А дёпам ВерхЗрады всё пох: «Украину хакеры вообще атакуют последние три года - им удавалось отключать электричество в целых регионах; они проникали в системы транспорта, на военные объекты и в финансовые организации, парализуя их работу. «Вы не найдете места в Украине, на которое бы не нападали», - говорил представитель НАТО Кеннет Гирс, занимающийся кибербезопасностью».
Канары-Мальдивы....
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...большинство, "сформировавшееся из опоблока и популистских фракций парламента"... Источник: https://censor.net.ua/n447501

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а как там насчет калолиции?
"...день ото дня растет процент жиров у масле ..." ?
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V T 2fd9d4b9 - так оппоблок и всех бывших завели в ВР именно БПП и главбарыга, вместе с Ахметовым, Киваловым, Добкиным и другими попутчиками революции... Турчинов наверное думает, что у нас память отшибло...
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Погоджуся-це кодло більше шкодить Україні, ніж приносить користі.
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Стосовно користі питання спірне - в переліку шкідників зрада далеко не перша.
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Шура, не изгаляйтесь - пластырь и гидрант далеко впереди.
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З цим складом ЦВК та виборчим законодавством тільки дурня вийде.
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ну не примут ЭТИ новый закон - обещали еще три года назад. ЦВК оставят прежним. И что?
Будут и дальше два года заниматься вредительством? А потом пройдут на тех же условиях, что и сейчас.

Еще раз говорю - чем дальше откладывать досрочные выборы - тем больше вреда.
Да и не возможны сейчас массовые махинации. Там можно только несколько процентов добавить...
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А я вважаю, що з цих треба по максимуму вичавлювати-бо з достроковими мінімум два роки втратимо.
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из говна выжать максимум? И какой продукт получиться?
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Соучастие в киберпреступлениях - далеко не худшее, что сделали наши "парламентарии".
То, что они в очередной раз доказали что во власть лезут либо шестерки олигархов, либо недоолигархи, которые мечтают спрятаться за "неприкосновенностью", и что и тем и другим глубоко насрать на Украину и народ - это преступление стократ хуже.
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В нас досі немає визначення що таке кіберзлочин! Хакерів судять по ідіотським статтям кримінального кодексу, які насправді написані ще в часи СРСР для систем зв'язку, коли комп'ютерів ще не було!
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Вас как почитать, так на каждое явление природы нужно принимать закон или поправку. Может пора уже Суд создавать?
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То, что почти половина депутатов под различными предлогами саботируют работу ВР - это факт.Вопрос: кому это выгодно? Ответ: в условиях фактической войны прежде всего внешнему врагу России (причем мы его не выбирали, он сам им стал). Так как без денег нынешние депутаты даже пальцами не пошевелят,возникает вопрос: А кто им платит за саботаж? Так как у олигархов сейчас, кроме Новинского, напрямую связанного с Москвой, с деньгами не очень, чтобы финансировать такие мутные дела,возникает такой же очевидный ответ- платит за все Россия,которая, как мы видим денег на войну с Украиной не жалеет. Когда же московские холуи в ВР за саботаж получат все-таки по заслугам?
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Извините, таков оригинал...

Боротьба з корупцією: Вона працює
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4203

коментарі:

Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6193
а вона на всіх таких голосуваннях відсутня
Соболев отбивался вчера, мол у косатой воны температура.
ботокс некачественный поди
Коса морду штопает?
Юлия Тимошенко - это и есть коррупция, ярчайший ее пример...
Вона знає що скоро прийдуть по неї і тоді їй буде потрібна ця корпораційна підтримка

Взяточники своих не бросают!
Сколько счастья в этом снимке.... от неизвестного автора!
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8992
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Турчинов комсомолец-пиарщик-кретин, и всегда им был. После его с Яйценюком и Авакяном бегства от Тимошенко я даже начал немного лучше относиться к "Батькивщине"

По теме: проблема не в законах, а в коррупции!! В том, что на работу системными администраторами в Кабмин, Ощадбанк, в госструктуры вообще, да и мелкие банки ВСЕГДА НАБИРАЛИ РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ.

Причина краха от менее чем средней сложности атаки скриптом ТОЛЬКО В ЭТОМ. В структурах, где принцип "кумовства" не применяется, НИЧЕГО НЕ УПАЛО.
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как же глубоки и разносторонни твои знания про Турчинова, "Батькивщину" и набор сисадминов в "госструктуры вообще", крупные и мелкие банки.
Прямо, дна не видать...
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мои да, разносторонни и даже глубоки, твои, как видно, нет...
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Жулькодрочер, а я вот жалею, что в свое время Яценюк и Турчинов приложились к освобождению с люкс-камеры актрисы на лабутенах в инвалидной коляске. Жулька потом захотела стать президентом и начала заяпывать этими амбициями всех. А потом, в свойственной мстительной ей манере, начал еще и мстить, что не прислушиваются к ее словам. Вот и ушли Яцюнюк, Турчинов, Аваков, Денисова и многие другие. Остались с Жулькой только умеющие глубоко ей в жопу язык засовывать типа Соболева и Власенко. Кстати, Жуля могла бы и не пройти в Раду, если бы не поставила первым номеров списке общую у них с мертвечуком подругу Гадю Сявченко. Так что относись и дальше к "Матькивщине" - само там твое место, в отстойнике
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На мардвань азикани матькывщина - аваковщина.
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Турчинов, Аваков и пр. пошли по скользкой дорожке политического предательства, проторенной ещё Морозом. Финал для них будет аналогичный, а "Батькивщина" уже выходит в лидеры грядущих выборов. И это хорошо..
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Пока эти депутаты будут отдыхать, нужно вводить военное положение, распускать ВР и садить их в тюрягу за измену Родине.
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глава воровитого голодного фронта говорит о киберпреступлениях других
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москалів забули спитати сиди тихо, а то фюрер з'їсть
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Цитата:"оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций". Красавчики. Ненавязчиво парят народу Украины цензуру. Это значит, что все телеканалы и инетресурсы должны будут петь оды Пороху. Шаг влево - все, ты провокатор и агент кремля. Турчинову, в этой форме, еще плащ на плечи и шлем на голову, и вылитый Дарт Вейдер.
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дивно, що за такої "політики" ти ще не в буцигарні.
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ну пришлось через обновления медока атаковать. А так бы через 1с "обновлялись"
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за що ці бовдури таку зарплатню отримують?
І взагалі, їх там геть ЗАБАГАТО.!!
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Неподобаються такі парламентарії - голосуйте за інших (і в бабці паспорт перед виборами заховайте)
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Господа! Значительно непрофессиональный Господин Т. рассказывает нам (нам, Карл!) о вирусах. Везде он видит "руку Москвы". Чудак не понимает, что вмрус интернационален, и, если, у тебя в компе написано, что ты хохол или москаль, то ему (вирусу, нас рать). Вирус понимает только 0 и 1. Уже во всем Рассия виновата.... Нет, что бы в зеркало посмотреть.
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терроризм тоже интернационален, только все его корни из паРаши растут.
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Что ж ты под Германию шифруешься? Или ты там живешь.
1. Если шифруешься, то в ЛГБТ.
2. Если живешь там, то в ЛГБТ
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Уже во всем Рассия виновата.... Нет, что бы в зеркало посмотреть.

нет, рассасеяниучемневиноватая, ихтамнет, онивсесами, всекупиливмагазине, народКрымасамушел, адинарот,
Боингсбилахунтаинфа100%отиспанскогодиспетчера, и прочая и прочая...

Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5498
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у кого еще стоит рашистское лайно?


и Касперский, и Dr.Web, и mail.ru, и Яндекс и Вконтакте после ухода Дурова, и Одноклассники - все это рашистские помойки и гэбистские промокашки, сливающие инфу гэбне просто автоматом, работающие под контролем гэбешной мрази и выполняющие их заказы беспрекословно.
только полные идиоты могут сейчас использовать это рашистское дерьмо.





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Русский язык на Windows у тебя лицензионный, или украла, жидовка?
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ой вэй, рассеянский? это чАво? это тот эсперанто, который изобрели для мокшей, а потом причесал его эфиоп Пушкин для азиопской, ордынской срани, которая именует себЕ рюзьге? ))
я навiть над цим не задумуюсь кацапе.) в мене все легальне, тому що легальний i Windows i iншi всi програми.
панове, подивiться на чергове рашистське смiття з погонялом Злой ЦинИик .
иди в дупу кацапе. саме там тобi мiсце.)
убогий, даже погоняло свое без ошибки набрать не может.))




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Ты ссамо мардвань староболгарский спижжыло, а рускань азыкань притумал хэр пидер и сонькапраститутка.
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Ух ты! До клавиатуры добрался? Таперь обизана стучит по клаве? Один ник чег стоит: Дубин. Жги исчо, камрад!
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Противный... по себе судишь? Других мыслей не появлялось?
Бот отличается от нормальных людей тем, что пытается оскорбить.
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Bloomberg: "Лаборатория Касперского" тесно сотрудничает с ФСБ



http://andreistp.livejournal.com/9421953.html


Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1667




"Лаборатория Касперского" разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Евгения Касперского руководству компании, датированное 2009 годом.

По данным издания, в документе говорится о "секретном проекте", который якобы велся "по большой просьбе с Лубянки".

Bloomberg пишет, что речь идет о программном обеспечении, которое позволяет не только защититься от хакерских атак, но и обнаружить местонахождение самих киберпреступников. По выявленным адресам отправляли специалистов, которые участвовали в рейде вместе со спецслужбами.

Авторы публикации подчеркивают, что Касперский держал разработку в секрете от сотрудников своей фирмы.

29 июня стало известно, что американским военным хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского". Законодатели в Конгрессе полагают, что основанную в России компанию может контролировать Кремль и что она сотрудничает со спецслужбами. Сам Касперский назвал подобные утверждения голословными.








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Ой-Ой_ой, можно подумать! Найдите альтернативу Винды и внедряйте. Или свое разработайте! Не? Кишка тонка? Да потому что нормальные разработчики уже у Билла работают. Вы ж им 1 лимон платить не будете. У вас Колобов - птица счастья. Откаты носит.
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А что, стена Яценюка не держит?
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Мутанты подчиняются Пете и чмо Сене . С них и спрос .
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этот парламент почти все выполнил что мог и сейчас он занимается лишь одним, - подольше продержаться. гнать их в три шеи надо и не смотреть на фамилии.потому, что страна требует государственных решений которые они не способны принять.
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Кроме того, Секретарь СНБО отметил, что большинство, "сформировавшееся из Опоблока и популистских фракций парламента", отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб

Хотелось бы, чтобы все узнали, кто эти популистские фракции, которые не поддержали.
Зато все демократично. А вообще пора бы уже привыкнуть, что демократия, это синоним пятых колонн, предательства, войны, бандитизма, клептократии, беспредела, хаоса, потому, что демократия создает все условия для развития и процветания этих негативных явлений.

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На мой взгляд не доросли мы до парламентско-президентской власти.Согласен, что и президент может оказаться уродом, проходили.Но когда 2/3 парламента, если не больше, решают только свои вопросы, не вникая в решение вопросов государственных, очень важных в настоящий момент - не есть ли это бОльшим вредом. Не хотят работать, особенно когда на пятки наступает НАБУ, САП. Генпрокуратура со своими налогами, декларациями и пр. и пр.Очень быстро устают, через пару недель работы им требуется отпуск с выездом за кордон.Не скажу что тупик подкрался, но ...ситуация интересная.
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Да, я в отпуск на две недели со скрипом, каждый день с 8 до 19:30 на работе, а эти уроды на два месяца сваливают и не о чем не паряться. И это при том, что гибнут люди, не приняты важные законы. Одни эффективно работали только когда Янык свалил и многие просто испугались. Но опять же не долго.
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Никогда.президент петя давний агент России,начиная с момента умышленного преступного замены условий Ьудапешта преступными Миинскими соглашениями где прописаны Петей сначала выборы а птом вывод войск России,на такое согласится:или дурак или предатель.Дурак ли петя? Не дурак..А педупреждала о Будапеште Юля.
Теперь ВВП нагло но законно требует выполнения Минска Украиной.
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а че правительство сделало для защиты от этих кибератак????,сразу ответ-да ничего
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Никогда.президент петя давний агент России,начиная с момента умышленного преступного замены условий Ьудапешта преступными Миинскими соглашениями где прописаны Петей сначала выборы а птом вывод войск России,на такое согласится:или дурак или предатель.Дурак ли петя? Не дурак..А педупреждала о Будапеште Юля.
Теперь ВВП нагло но законно требует выполнения Минска Украиной.
СЩА,Германию,Францию это вполне устраивает.,На словах грозят России пальчиком,а на деле превращение Украины в Придннестровье,Абхазию,Карабах их задача.
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А дёпам ВерхЗрады всё пох: «Украину хакеры вообще атакуют последние три года - им удавалось отключать электричество в целых регионах; они проникали в системы транспорта, на военные объекты и в финансовые организации, парализуя их работу. «Вы не найдете места в Украине, на которое бы не нападали», - говорил представитель НАТО Кеннет Гирс, занимающийся кибербезопасностью».
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Насчет бесконечного отпуска Турчинов прав, неделю их с буфетов вытягивают для голосования, потом два месяца отпуск, половина депутатской каденции отпуск, хоть они и говорят, что работают на местах, но их место как правило где нибудь на средиземном курорте. Всю работу этого ворвского шобла может заменить группа юристов из 15-20 человек...
ВР полностью дискредитировала себя как законодательный орган, особенно в свете последних скандалов где мало кто обратил внимание, на тот факт ,что предметом торга стал закон, поправки закона, а это само по себе преступление номер один по значимости и должно караться пожизненным, мало того сей факт ставит под сомнение чистоту всех законов принятых ВР, по крайней мере законов принятых с подачи коррупционных депутатов (поляков, розенблат), не говоря уже о кнопкодавах и нарушениях регламента.
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Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов

Украиной уже 27 год управляют одни преступники ... Все же знают что парламент не самостоятелен он как и все в стране под управлениям ОПГ"Олигарх".
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Депутаты в очередной раз подтвердили, что были и остаются депутатским быдлом.
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"Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов" -кінець цитати.

Це, часом, не той самий Турчинов, що був, нехай і ВО, але ж Президента навесні 2014 року?,

який умив руки на Радбезі і здав Крим без бою, послухавшись порад Обами і погроз Наришкіна - на той час голови Держдуми Роїсі?

який потім, після президентських виборів, підстелився під Порошенка?,

який, у свою чергу, набравши у свою хероїчну команду патентованих холуїв, вже остаточно просрав ще й Донбас?

Усе в нашій Україні йде страшенно не так, як слід, коли ще три з гаком роки тому запротокольована і прибита печаттю нікчема вказує нам, яким пальцем нам колупати в носі, коли в нас сифіліс.

Я вже не кажу про того, що зараз "виконує обов*язок Президента", бля...
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А с кем и каким и каким хреном в 14-том можно можно было отстоять Крым?хуйло только этого и ждало...
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Господа, представьте себе рассказ Герберта Уэлса, когда марсианские хрени на длинных ногах убивают землян, а руководитель СНБО Турчинов, министр обороны и президент сидят и плачутся, мол плохие депутаты законодательно разрешают лишь уничтожать танки и самолеты и поносить вероятного противника, а про марсианскую технику на длинных лапах в законе ни слова, поэтому мы импотенты, бороться хотим не можем, когда депутаты вернуться из отпуска, мы обязательно победим марсиан, а пока будет отжимать бизнес и воровать из казны, чтоб марсианам страшнее было. Вот так и про кибератаку, все трындежь и нежелание отрабатывать украденные бабки.
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"отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, маскирующимися под людей-патриотов, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса!"
так нада вводить фактические а не только юридические меры - неужели всю мощь дуболомной тупости бюрократии нельзя поставить как препятствие для получения таких документов!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов
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