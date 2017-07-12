 Нацгвардейцы задержали на блокпосту боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.
Отмечается, что мужчина, который по базе проходит как боевик "ЛНР", был задержан, когда пытался проехать через блокпост вблизи поселка Городище Луганской области в автомобиле ВАЗ.
Кроме этого, гражданина РФ, который ехал как пассажир в автомобиле Volkswagen, задержал тот же наряд.
Задержанных передали военной контрразведке.
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А зря...
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нашел,что сравнивать..
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ну,чтобы от ржача в штаны не серануть..
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И ты тут не понтуйся своим УБД". Правда. Не надо.
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Не стоит.
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Еслиб за зэка проголосовал ТОЛЬКО Донбасс, он бы президентом не стал...
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У росиян примерно столько же...
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Бедний Кісель! За що його так!Це мабуть кровавий пастор винен!
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К сожалению идиоты не только в Донбассе. Есть везде! Вопрос в процентно соотношении! Если 86% нормальных,а 14%- идиоты,это еще нормально! А вот когда наоборот - это раша!
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