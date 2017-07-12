EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  11404  61
Материалы по теме:
Все про:боевик (18966) Национальная гвардия (1211) блокпост (173)

 Нацгвардейцы задержали на блокпосту боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом

блокпост

Военнослужащие Национальной гвардии Украины на блокпосту в зоне проведения Антитеррористической операции задержали боевика "ЛНР" и гражданина России с военным билетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Отмечается, что мужчина, который по базе проходит как боевик "ЛНР", был задержан, когда пытался проехать через блокпост вблизи поселка Городище Луганской области в автомобиле ВАЗ.

Кроме этого, гражданина РФ, который ехал как пассажир в автомобиле Volkswagen, задержал тот же наряд.

Задержанных передали военной контрразведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший боевик батальона "Восток" задержан в Торецке, - Нацполиция
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"с военным билетом"... паРаша дна никогда не достигнет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это типа гарантии. Надеется, шо сразу не пристрелят.
А зря...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты серьезно веришь в эту чушь?я проехал вчера-позавчера(туда и назад) по маршруту-Приморск -Бахмут(через Мариуполь,Волноваху,Курахово)...кроме смеха эти мусора (Нацгвардия!) на блок-постах не вызывают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну без шоколадного Amber не обошлось...он про очередную "перемогу" подвязался...да не нужны клоуны на блок-постах в 100 км от фронта...все уже проверено -переверено....но мусорским мальчикам работа нужна?тут вопросов нет....мусора зарабатывают себе УБД...в 100км от фронта...и мне это смешно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
с корочкой УБД я ехал...и мусора в 100 км от фронта у меня вызывают смех...они все серьезные...выйти всем мужчинам...документы...блок-пост в Марике в сторону Бердянска..суровые такие стоят...накуй вы нужны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так а шо тебя рассмешило? может надо было тебя дубиной по хребту перетянуть,чтоб смешнее было?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватник остался неудовлетворенным, что трусы не обыскали - удовольствия лишили питара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты тоже вместе с мужчинами вышел или у тебя еще какая корочка в жопе застряла????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто ты очень крут,а Нацгвардия - нет..
нашел,что сравнивать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато какой ты серьезный и несмешной... Вышел бы к ребятам сказал им прямо, что они мусора, посмеялся бы над ними. Они бы тебя, наверное, еще круче развеселили. Сейчас бы на реабилитации восстанавливался от смеха
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мы бы ему орешков в челюстно-лицевую приносили бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ты клоун,Салаутдин.что то бы кому принес?вас.мусорских клоунов я на передке не видел...93 бригада,ОСШР-позывной"Коваль".....и мусора на блок постах меня смешат...тоже видать УБД у них....
 показать весь комментарий
Ответить
 
попробуй в обход блокпостов ездить...
ну,чтобы от ржача в штаны не серануть..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чувак! Ты с какой планеты на нашу Землю упал?
И ты тут не понтуйся своим УБД". Правда. Не надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ясен пень...ребятки то серьезные..между Мариком и Бердой стоят...а в Донецке, когда они меня упакуют?ссыкотно?ах.их нет в Донецке?я поэтому и смеюсь...все серьезно...в ГЛУБОКОМ тылу....но УБД клоунам давай..они серьезный блокпост держат....
 показать весь комментарий
Ответить
 
повезло тебе."кроме смеха".портки отстирал хохотун???не последний раз ехал?посмеемся вместе....потом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в чем мне повезло?что мусора меня не упаковали?мусора ,которые даже не знают что такое окоп?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чувак. Не понтуйся. И пальцы не растопыривай.
Не стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто это ЧУВАК?ты под блатных решил косить?тогда давай по фене раскинем разговоры-ты из апельсиновых?или просто хомячек?
 показать весь комментарий
Ответить
 
скажи еще раз "мусара" и УБД. Покайфуй, петросян местный
 показать весь комментарий
Ответить
 
НЕ НУЖНЫ МУСОРА между Мариком и Бердой!!!!!!!!!!!!!или нужны?ЗАЧЕМ они нужны?я знаю зачем-мусора корочки себе там зарабатывают....в ГЛУБОКОМ ТЫЛУ...другого обьяснения у меня нет...у тебя есть другое обьяснение нах нужен блокпост между Мариком и Бердой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это природное у дамбасских - быть такими идиотами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соседство и близкое родство с лишнехромосомными даром не проходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению идиоты не только в Донбассе.
Еслиб за зэка проголосовал ТОЛЬКО Донбасс, он бы президентом не стал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это как в анекдоте: " что с них возьмешь -пидорасы,сэр!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задержать, застрелить, закопать, забыть. Я за.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Феерично, онять наверное из спецназа-ГРУшник какой-то? Элита войск расейских, епта!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто в курсах, шо там с паРашинскими военными медиками, задержанными недавно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да шо там с ними сделается, на органы пустили и делов то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пипец просто, да они уже от этого по-москальски русского мира в Украину бегут, н-да, довел пуйло свою опричнину
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что у нас война??? У нас от неприкосновенных нет ни единого документа об этом.У нас три года проходит АТО и погибших более 10 тысяч.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я вот не понимаю какого куя их сюда тянет? Пойму если есть родня в Украине, как у меня например, но просто так - дибилы. Даже военных ДНР и ЛНР едущих к родне не пойму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как их ещё назвать - дибилы они и в африке дибилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Свят,свят,свят!
Бедний Кісель! За що його так!Це мабуть кровавий пастор винен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мальчик-то -- деловой пацан!!! Уже успел обменять трусики на джинсы!!! Прямо во время распятия!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Две недели открытых дверей на российской границе кончились? Теперь во все щели домой вертаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и нахера задержали??? ИХТАМНЕБЫЛО !! Предложить семье - приехать, забрать останки... Хотя,,, - сильно сомневаюсь что приедут..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это паломники были.... на могилу распятого мальчика в Славянске шли. Эх не дошли... хунта повязала....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прізвищ і фоток немає, отже скоріше за все відпустять пад чєснає слово
 показать весь комментарий
Ответить
 
Dron
К сожалению идиоты не только в Донбассе. Есть везде! Вопрос в процентно соотношении! Если 86% нормальных,а 14%- идиоты,это еще нормально! А вот когда наоборот - это раша!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацгвардейцы задержали на блокпосту боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти