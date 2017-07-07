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 В аэропорту Львова задержан 31-летний вербовщик женщин для работы в сфере секс-услуг, - Нацполиция. ФОТО + ВИДЕО

Волынские правоохранители в международном аэропорту "Львов" задержали 31-летнего гражданина Украины. Он вез за границу двух женщин для эксплуатации в сексуальной индустрии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

По данным ведомства, спецоперация по задержанию правонарушителя проведена сотрудниками Нацполиции, СБУ и пограничниками.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Волынской области Виктор Кравчук сообщил, что следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.

В аэропорту Львова задержан 31-летний вербовщик женщин для работы в сфере секс-услуг, - Нацполиция 01

"В рамках этого производства в международном аэропорту" Львов "был задержан 31-летний гражданин Украины. Его задержали при попытке перемещения гражданок Украины за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сообщил Виктор Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2016 году в Украину вернули 32 жертвы торговли людьми, - МИД

Мужчина предлагал молодым женщинам "высокооплачиваемую работу" в одном из курортных городов за рубежом. Злоумышленник обещал им хорошие условия проживания, удобный график работы.

В аэропорту Львова задержан 31-летний вербовщик женщин для работы в сфере секс-услуг, - Нацполиция 02

Отмечается, что спецоперацию по задержанию правонарушителя провели сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с коллегами из профильного департамента Национальной полиции Украины, а также следственного управления полиции в Волынской области. В спецоперации приняли участие сотрудники Управления СБУ в области и Луцкого пограничного отряда.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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А как он их вез? В чумодане? Иои они следом САМИ шли?
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Я там ниже написал. Так вот тот- не оговаривал каких-то секс услуг, а напротив- вполне благопристойный род занятий: гувернантки, официантки... Потому- могло всяко и тут быть.
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В Мариуполе, одного такого кренделя как-то нашли. В подъезде его проживания. Выглядел- не очень, бо причиндалы из его промежности кто-то ему в пасть переместил. Кто-то нетерпеливый видать. Не стал дожидаться пока ему "до 12 лет" намеряют.
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И скольких он так вывез интересно...
Нетрудно догадаться,что это за работа.
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интересная деталь... удобный график работы... .... это как с 9.00 до 18.00 , с обеденным перерывом с 13 00 до 14.00 ? и два выходных?
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Вот этим лошицам, что велись на этот график, тоже надо дать хороших люлей.
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а мне так кажется если бы зп продавщицы была 1500 евро то девушки шли бы в продавщицы а не в проститутки тута прямая вина урок в уряде
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год назад читал в Ютьюбе о знаменитой одесской секс-рабыне,которая покорила весь мир своими формами и деловым отношением к этой работе в порноиндустрии
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Я как-то, по малолетству, попросил автограф, у Олимпийского Чемпиона Римской Олимпиады. Волейболиста. Так он, на обороте своей фотки, написал так: "В любом деле главное- любовь к нему!"(с). По-моему- подходит.
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Та ладно,в жизни все бывает,когда-то так Роксалану вывезли.....а она возьми и главной султаншей стала,и матерью-героиней,а сын её взял и Османскую империю угробил
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О, как! Такой метод, непрямой мести, очень понравился товарищу Ленину, судя по всему.
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- Василий Иванович, там беляки нашу Анку е*ут!
- Спокойно, Петька! Она,- наше бактериологическое оружие.
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Давно пора легализовать проституцию и перестать отвлекать СБУ и ментов на такую херню . У них под носом ФСБешники творят ,что хотят , а они результаты себе рисуют на такой мелочевке , пусть нормальным делом займутся или валят охранниками в супермаркеты раз работать не умеют.
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Так, в своё время, венгерка Илона Шталлер (Чичолина) Стала известной порнозвездой, а в последствии,- и депутатом итальянского парламента. А вы говорите...
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// що там і говорити рюкзакян собі в помічники шльондр бере ,силовики й надалі кришують борделі , нехай цього молодчика також в бордель заберуть хай попрацює для нетрадиціоналів
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31 год. Молод ещё, этим бизнесом зониматься. Клиентки, поди, были старше?
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Уже и проституток зп в Украине не устраивает?))) Так пакращення же, доходы растуть)))
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А они, такие несчастные и обманутые, не знали куда и зачем едут... Бред.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту Львова задержан 31-летний вербовщик женщин для работы в сфере секс-услуг, - Нацполиция. ФОТО + ВИДЕО
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