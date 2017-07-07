 31-летний вербовщик женщин для работы в сфере секс-услуг задержан в аэропорту Львова, - Нацполиция. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
По данным ведомства, спецоперация по задержанию правонарушителя проведена сотрудниками Нацполиции, СБУ и пограничниками.
Начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Волынской области Виктор Кравчук сообщил, что следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины.
"В рамках этого производства в международном аэропорту "Львов" был задержан 31-летний гражданин Украины. Его задержали при попытке перемещения гражданок Украины за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сообщил Виктор Кравчук.
Мужчина предлагал молодым женщинам "высокооплачиваемую работу" в одном из курортных городов за рубежом. Злоумышленник обещал им хорошие условия проживания, удобный график работы.
Отмечается, что спецоперацию по задержанию правонарушителя провели сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с коллегами из профильного департамента Национальной полиции Украины, а также следственного управления полиции в Волынской области. В спецоперации приняли участие сотрудники Управления СБУ в области и Луцкого пограничного отряда.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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Нетрудно догадаться,что это за работа.
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- Спокойно, Петька! Она,- наше бактериологическое оружие.
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1. Почему у преступника лицо открыто, а у "представителей закона" тряпки на мордах?
2. Почему задерживают якобы сутенёра, который, кстати, никого волоком не тащил, а устроители гей-парадов спокойно себе поживают?
4покаться в зад - это нормально, это "равенство", а когда женщина сама выбирает что ей делать - то низзя?
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