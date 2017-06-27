 "Где Эрвин?" - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты представили отчет о проделанной работе по поиску пропавших в Крыму, за последние 12 месяцев с начала акции.
По словам активистов за 3 года оккупации полуострова 44 человека были насильственно похищены. Из них 17 были освобождены, 19 не найдены и считаются пропавшими, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам. на основании проведенного анализа в 36 случаях выявлены факты, указывающие на участие государственных органов РФ в совершении этих преступлений.
В большинстве случаев эти дела не расследуются не только властями РФ, но и украинской стороной.
Вечером 24 мая 2016 на объездной дороге Бахчисарая камера наружного наблюдения, зафиксировала момент похищения Эрвина Ибрагимова. По факту похищения Ибрагимова Прокуратура АРК в Украине возбудила уголовное дело по статье 115 УК ("Умышленное убийство"). Следственные органы оккпантов также заявили о возбуждения дела.
Однако, никакого прогресса в расследовании нет.
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