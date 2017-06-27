EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия, Киевские новости
  862  10
Материалы по теме:
Все про:похищение (1249) крымские татары (1585) Олег Богачук (518)

 "Где Эрвин?" - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО

27 июня под посольством РФ в Киеве состоялась двенадцатая акция "Где Эрвин?", посвященнная проблеме похищения людей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты представили отчет о проделанной работе по поиску пропавших в Крыму, за последние 12 месяцев с начала акции.

По словам активистов за 3 года оккупации полуострова 44 человека были насильственно похищены. Из них 17 были освобождены, 19 не найдены и считаются пропавшими, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах несвободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам. на основании проведенного анализа в 36 случаях выявлены факты, указывающие на участие государственных органов РФ в совершении этих преступлений.

В большинстве случаев эти дела не расследуются не только властями РФ, но и украинской стороной.

Вечером 24 мая 2016 на объездной дороге Бахчисарая камера наружного наблюдения, зафиксировала момент похищения Эрвина Ибрагимова. По факту похищения Ибрагимова Прокуратура АРК в Украине возбудила уголовное дело по статье 115 УК ("Умышленное убийство"). Следственные органы оккпантов также заявили о возбуждения дела.

Однако, никакого прогресса в расследовании нет.

Смотрите также: "За 3 года 40 крымских татар похищены, 11 - убиты, 17 - арестованы, 64 ребенка остались без отцов": в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар. ФОТОрепортаж


Где Эрвин? - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму 01


Где Эрвин? - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму 02


Где Эрвин? - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму 03


Где Эрвин? - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму 04\



Где Эрвин? - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму 05

Видео, фото - Олег Богачук
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
МИД мог бы организовать под посольствами РФ во всех странах протесты против похищения людей. Долбать рашу надо по-крупному! Пусть мир видит убогость раши
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы пороха, гросю и тем подобным похитили, никто бы их не искал, праздник наступил бы в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодец с задачей справлявшийся сегодня стахановец и ночную смену ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе хоть шоколадом платят, а мы патриоты, мы за идею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гыг, а ты такой упоротый в силу мутации или с рождения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
интереснейший факт.в стране, воюющей с пидорашей ещё и посольство имеется. Да, Карл, посольство с живыми послами и аппаратом. Жесть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Три дня прошло,когда задержали вербовщика из рашки,который перндавал данные в консульство пашки в Одессе.Никого никуда не выслали! В этом вся политика пороза!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Где Эрвин?" - под посольством РФ протестовали против похищения людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти