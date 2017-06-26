 День крымскотатарского флага отметили праздничным шествием в центре столицы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как известно, 26 июня крымские татары отмечают День национального флага.
(Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров (слева))
Фото - Олег Богачук
Видео - Олег Богачук
(Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров (слева))
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все лишнее с Крыма скоро исчезнет.
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Сердца Залещан не требуют перемен
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1. В Симферополе оккупанты сегодня задержали несколько ДЕСЯТКОВ ватников, которые пришли на площадь Ленина, чтобы выступить против отжатия детского лагеря "Салют". Ватники говорили, что если путин узнает о беспределе, то разберется. Звучало много интересных фраз, например, "за что боролись, на то и напоролись". Ватники возмущались во время задержания, что не соблюдаются их права. Задерживали и случайных прохожих https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879344922326962176 (фото, мои комментарии и получасовое видео по ссылке). Крымнашист Большедворов утверждает, что было получено разрешение на проведение акции, но оккупанты с ним не согласны https://ru.krymr.com/a/news/28579909.html
2. Внимание! Срочно! Ахтунг! Всем жителям Инкермана (Севастополь) 28 июня собраться для обсуждения с оккупантами строительства нового изолятора временного содержания! Оккупанты приглашают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879100283946766341 (фото).
3. Предатели ждали богатых освободителей, а пришли нищие оккупанты: "Я вчера был в Любимовке. Начало сезона. Земельный надзор стучится в дома с номерами для сдачи приезжим. Обвиняют в нецелевом использовании. Далее - суд и 222-я статья. Зачем людей мучить? Они и так нищие все. Их цель снести всё, разровнять трактором. Под лозунгами защиты народа от спекулянтов и пятой колонны". Ватник, хватит ныть! Лучше иди обговори строительство нового изолятора https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879102790215368705 (скрин).
4. Перед приездом путина в Артек пропагандон из Ялты Сергей Сардыко советовал жителям поселка записать видеообращение к царю https://twitter.com/KrimRt/status/879297480717946882 (скрин). Но, кажется, до жителей Гурзуфа стало доходить, что весь беспредел в Крыму происходит с подачи путина https://twitter.com/KrimRt/status/879296776309755904 (скрин). Другие ватоголовые пишут, что не за это они Родину предавали: "Жители Гурзуфа проклинают московских чиновников! И местные жители говорят: а разве мы голосовали за беспредел чиновников, когда присоединялись к россии? Каспржак и мадам Голодец отгородили море от людей трехметровым забором длиною в 7,5 км. Артековских морских пейзажей больше нет, впечатление концлагеря" https://twitter.com/KrimRt/status/879296344992698369 (прочтите скрин).
5. Я думал, что к российской жрачке уже все привыкли, но нет: "Нам кажется, что еда при россии стала хуже. Сегодня купили две банки кабачковой икры: »Верес» украинского производства и икра, произведенная в Краснодарском крае. Разница невероятная. В других продуктах тоже замечали такое печальное совпадение". В предложенном опросе проголосовали 741 человек, из которых 29,1% устраивает российское дерьмо, 51,1% ответили, что не устраивает, и 19,7% - не определились. Вот комментарии: "А вы что думали? В россии лучше будет? Ха", "Это не еда, а корм", "Что ни возьми, все говно! Конфеты, шоколад, сыр, соки и стройматериалы!", "Это моё самое яркое ощущение разницы «до» и » после», не считая налог на налог", "Да, есть такое. Продуктов некачественных стало больше, т.к. и рф, извините, побольше Украины! Я заметила, лекарственные препараты тоже похуже!", "Мне из молочных продуктов нравится только джанкойский майонез, российские - полная фигня", "Да, я согласен, украинские продукты более качественные, да и на вкус лучше. Но при этом чисто крымские продукты тоже не уступают им. Лучше бы развивали крымскую продукцию, нежели привозили всякий шлак с материка", "Да здесь даже говорить не о чем. 95% - шлак, есть невозможно. Масло, сыры - выискиваем белорусские. Молоко, кефир, сметану - крымскую", "Без всякого патриотизма, действительно, к сожалению, товары из Украины вкусней и качественней!", "Что бы кто не говорил, лучше жить не стали и в ближайшее время не станете. Теперь по государству. На людей тут так же плевать, как и при Украине, но ещё и законы порядком хуже. Отдыхающих меньше, цены подскочили. Думаете, будет намного лучше? Я вам скажу, что нет, лучше не будет. Я живу в данный момент в Санкт-Петербурге. Культурная столица, хороший город, только вот отношение, как и везде. Цены на проезд космические, цены на продукты, как и у вас. И дело не в мосту, который строится. Дело в самом отношении к народу", "Если не нравится, вон на..ер с Крыма", "Кушайте, что даём (из Москвы написали)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879282228542533632 (скрин).
6. Ватостополь - город феДЫРАльного значения. И транспортный налог - тоже. Как в Москве. Трёхлитровая ватка попадает на 7-10 тыс. фублей в год. Кроме того, скоро налог ещё увеличат http://fresh.org.ua/novosti/133944/v-sevastopole-povysyat-transportnyy-nalog_2017-06-26
7. 25 июня. ПИК сезона. 23:00. ТИШИНА, как на утонувшей подлодке Курск. ТУПО ТИШИНА! ТАКОГО НЕ БЫЛО НИКОГДА!
8. Была в Орловке (Севастополь). 90% местных. Единственное заведение стоит пустое. Вода грязная.
9. Трудно "врать", когда вебки практически не работают. Это Алушта, Профессорский уголок днем. Профессора прям не вмещаются https://twitter.com/KrimRt/status/879242925124837376 (фото). Аналогично в Севастополе https://twitter.com/KrimRt/status/879257857493008385 (фото) и Коктебеле https://twitter.com/Kosstik8/status/879259531867553792 (фото).
10. Запоребриковые ватники пишут, что 18 лет ездили в Крым, но теперь стало дорого и неудобно - больше не поедут. Как уже было подмечено, путин забрал Крым не только у украинцев, но и у россиян. Переиграл https://twitter.com/alex63389670/status/879260469135106048 (скрин).
11. Из Севастопольского цирка уволились ВСЕ сотрудники и директор, который сказал, что "новое руководство Росгосцирка постаралось сделать все, чтобы сезона в этом году не было" http://news.sevas.com/other/v_sevastopole_iz_cirka_uvolilis_vse_sotrudniki_iyun_2017
12. Жена Гоблина Елена Аксенова вошла в топ самых богатых жен "российских губернаторов", наворовав за год 32,8 млн. И это только официально http://podpricelom.com.ua/read/politics/suprugna-glavy-kryma-voshla-v-desyatku-samyh-bogatyh-zhen-rossyjskyh-gubernatorov.html . Теперь понятно, кого имел ввиду Гоблин, когда говорил об улучшении жизни в Крыму, что вызвало бурю негодования у предателей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878577741649637376 (скрин). В то же время за 4 года количество бедняков в россии возросло на 4,6 млн чел (на 23%) - с 15,4 млн в 2012 году до 20 млн в 2016 http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/kolychestvo-bednyh-v-rossyy-vozroslo-na-tret.html . Зато в россии министр финансов Силуанов уже рассказывает "о пользе отсутствия денег в казне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879331672013123584 (скрин).
13. Продолжаются визово-безвизовые страсти на ватофоруме: "Дочь оформила загран российский в Москве. Проживает там 8 лет. Испания в выдаче визы отказала. Дважды. Основание - постоянная регистрация г. Севастополь. Адьес амигос", "Завтра пробую безвиз. Приеду, отпишусь" https://twitter.com/Kosstik8/status/879079970278133760 (скрин).
14. Две квочки рассказывали о неудобстве пересечения "границы с Украиной": "Надо взорвать Украину и Срашку (!!!)". Представители крымской нации.
15. Как надо было засрать народу мозги, чтобы россияне самым выдающимся в истории выбрали Сталина!? Россия, ты больна! Смертельно и неизлечимо! https://ru.krymr.com/a/news/28579199.html
16. В РПЦ назвали анонимность в интернете "правом сатаны". Чует сердце, что скоро интернет совсем прикроют. РПЦ - это зло, как и россия https://twitter.com/CrimeaUA1/status/879336621652443137 (скрин).
17. Сегодня День флага, вид и цвета которого заставляет вату биться в бессильной истерике. Посмотрите историю крымскотатарского флага, ставшего символом борьбы народа с оккупацией и тиранией https://www.youtube.com/watch?v=n6Fa-CUwnTE (видео). День крымскотатарского флага сегодня отмечали по всему миру. Поздравляю земляков! Фоторепортаж по ссылке > https://ru.krymr.com/a/27813119.html
P.S. Крымские пропагандисты и предатели шокированы тем, что путин впервые после начала оккупации не заехал в Севастополь во время последних гастролей в Крыму. И это при том, что в городе назрел реальный конфликт между оккупантами и местными рабами
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P.S. Крымские пропагандисты и предатели шокированы тем, что путин впервые после начала оккупации не заехал в Севастополь во время последних гастролей в Крыму. И это при том, что в городе назрел реальный конфликт между оккупантами и местными рабами. Ватники выходили на улицы города с плакатами в надежде, что сцарь заметит их вопли… Признаюсь, я был уверен, что луноликий явится в Севастополь, как мессия ватного мира, и ради пиара поставит на место бояр. Но не случилось даже этого. Севастополь, как и весь Крым, превратился в отработанный материал в захолустье "русского мира" https://newdaynews.ru/crimea/606891.html
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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предавалипродавали..."...
а это и есть цена за продажу Родины, страны в которой жил и ненавидел ее и своих соотечественников - ЭТО только начало, это цветочки за предательство!....
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КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1 3 ч.3 часа назад
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В Симферополе оккупанты ЗАДЕРЖАЛИ несколько десятков ватников, которые вышли против отжатия детского лагеря.
Видео.
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В ответ @CrimeaUA1
Крым. Хватали даже прохожих. Вата возмущается, что не может не радовать мои бандеровские уши. Хотя это, конечно, капец.
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