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 В ДТП погиб депутат Киевского облсовета Панченко. ФОТО (обновлено)

В субботу в ДТП в Белоцерковском районе погиб депутат Киевского областного совета Борис Панченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Киевской ОГА Александр Горган.

Он отметил: "Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г.р.

Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка на повороте к с. Пилипча результате лобового столкновения и возгорания автомобилей.

В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал. Искренне сочувствую родным и близким погибших".

Согласно информации официального сайта Киевского областного совета депутат входил во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко

Также входил в в комиссии по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта и связи, развития инфраструктурных объектов, топливно-энергетического обеспечения

В ДТП погиб депутат Киевского облсовета Панченко 01


Позже в Фейсбук-сообществе "ДТП kiev.ua" появились фотографии жуткого ДТП.

В сообщении говорится: "Смертельное Масштабное ДТП с пожаром под Киевом Белой Церкви: столкнулись и сгорели три авто. Погибли три человека. Один в реанимации. Один из погибших - депутат".

В ДТП погиб депутат Киевского облсовета Панченко 02

В ДТП погиб депутат Киевского облсовета Панченко 03

Также появилось видео после ДТП.


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