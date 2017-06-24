 В ДТП погиб депутат Киевского облсовета Панченко. ФОТО (обновлено)

Как сообщает

об этом

глава Киевской ОГА Александр Горган.

Он отметил: "Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г.р.

Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка на повороте к с. Пилипча результате лобового столкновения и возгорания автомобилей.

В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал. Искренне сочувствую родным и близким погибших".

Согласно информации официального сайта Киевского областного совета депутат входил во фракцию

Радикальной партии Олега Ляшко

Также входил в в комиссии по вопросам капитального строительства, архитектуры, транспорта и связи, развития инфраструктурных объектов, топливно-энергетического обеспечения

Смертельное Масштабное ДТП с пожаром под Киевом Белой Церкви: столкнулись и сгорели три авто. Погибли три человека. Один в реанимации. Один из погибших - депутат".

Также появилось видео после ДТП.