 Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Суд постановил: избрать подозреваемому Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога... в сумме 544 тыс. грн", - заявил судья Владимир Бугиль.
Также суд обязал Гужву сдать заграничные паспорта.
Фото и видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"
Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны".
В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
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только прижучить "Страну"...
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ограничить..., а что взамен?...
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"На все приходить час розплати" (с) Зіновій Красівський.
Эту мразь нужно было пускать за измену Родине, до этого я думаю и дойдет.
И никакая "свобода слова" не означает что можно открыто призывать иностранные войска в свою страну.
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-- Скажите, у вас можно купить свободу?
-- Свобода не покупается!
-- А продать?
-- Свобода не продаётся!
-- А сдать в аренду под залог?
-- Да, всегда пожалуйста -- будьте любезны!
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