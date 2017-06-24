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 Политика Украины
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Все про:арест (10307) Гужва (43) Олег Богачук (512)

 Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд столицы избрал для главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Суд постановил: избрать подозреваемому Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога... в сумме 544 тыс. грн", - заявил судья Владимир Бугиль.



Также суд обязал Гужву сдать заграничные паспорта.

Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн 01

Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Помолчать будет стоить 35 тысяч. И пусть торгуются", - Гужва на видео ГПУ. ВИДЕО

Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн 03

Суд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн 04











Фото и видео - Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам ГФС и прокуратуры г.Киева задержан И.Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - рассказал Ю.Луценко. По словам Генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.

Адвокат Гужвы, экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш, в свою очередь, заявила: "Никаких правовых основания для обыска не было. Все, что происходило в помещении "Страна.ua" напоминало фарс и расправу". Сам Гужва заявил: "Вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны".

В МВД заявили, что по делу о возможном вымогательстве журналистами "Страна.uа" взятки у нардепа Линько задержаны 2 подозреваемых. Также факт вымогательства подтвердил сам нардеп Линько.
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Видать остальные деньги пошли на взятки. Поэтому столь малая сумма.
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Что для банды рыговской внести эти деньги дабы выпустили подельника?
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Не знал, кто такой Гужва... Видел, что "Вести" - барахло... Но те, кто все это затеял, не лучше этого "гужвы"... Может, намного хуже...
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Сашка Открывашка-уже наверное на месте и отсчитывает....

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Везде порядок уже навели... Шустрика убрали... Осталось
только прижучить "Страну"...
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слушай... иди ты по направлению ветра, любитель "русскага"
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РУССКИЙ МИР. Страна мародеров: Русские разграбили фуру с погибшим водителем, попавшую в аварию 24 июня в 13:10Поделиться В России русские мародеры растащили пиво из фуры погибшего водителя, несмотря на попытки напарника дальнобойщика защитить груз.Утром 19 июня на 532-м километре автотрассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» 24-летний водитель большегруза «MAN» из Тольятти Евгений Лемайкин съехал в кювет и перевернулся.В результате ДТП дальнобойщик погиб на месте, а три его пассажира - 25-летний мужчина и две 32-летние женщины - получили различные травмы и были госпитализированы.Сообщается, что из раскуроченного полуприцепа фуры высыпались паллеты с пивом. Местные жители и проезжающие мимо места аварии русские бросились растаскивать упаковки с алкогольным напитком вместо того, чтобы помочь пострадавшим. Напарник погибшего водителя пытался защитить груз, но оказался бессилен перед толпой русских мародеров.
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Прикрыть, ликвидировать, запретить, снести, убрать,
ограничить..., а что взамен?...
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в замен 112-й, ньюзван, ньюзнетворк, интер и еще куча разного хлама в эфире и интернете, ну мы же не в рашке, у нас вседозволенность и демократия
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Не скулите, колорады

"На все приходить час розплати" (с) Зіновій Красівський.
Эту мразь нужно было пускать за измену Родине, до этого я думаю и дойдет.
И никакая "свобода слова" не означает что можно открыто призывать иностранные войска в свою страну.
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Нет это на "хунту" не похоже, 20 тыс $ залог, т.е. столько сколько он вымогал взятки) скорей тут либерализм, а не милитаризм.
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я сторонник Самопомощи. но здесь нас подловили. И правда порожняк гоним и не сигналим. надо делать выводы. больше никаких голодовок - шины, шины и еще раз шины.
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"я сторонник Самопомощи"! Мої Вам співчуття.
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дякую. скоро все станут их сторонниками. за жопу начнем вас брать, запоете то что нам надо, как миленькие. я вас приспособленцев за версту чую, понимаете что они правду говорят... если они придут к власти порошенки тимошенки бойко медведчуки поймут - пора на лыжи.
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не ведись ты на "любителей сладкого" из Винницы..... их нужно просто давить... давить силой - слов они не понимают.
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А ну якщо так, то можна буди спокійними. Зараз до сповіді ссходять та святого АндійВановича одразу до влади приведуть.
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правильно - надо быть спокойными, а лучше покойными. и вы будете и к бабуле не ходи. расскажу быль. выборы идут и у нас домбосня как всегда за наших бандитов и против чужих бЕндеров. бегают по поселку девчата и собирают с пенсов в ящички их бюлетени. я на первом этаже делаю ремонт в кухне, они стучаться я им говорю - она живет не здесь, а на до мной. и спрашиваю, - чего вы бегаете? она не инвалид и в магазин сама ходит и в поликлинику и гуляет, хоть ей и 80 лет. что дурите людей? так они привели мужика, председателя комиссии и он начал мне открытым текстом угрожать и говорить то, что ты мне сейчас говоришь, где сейчас они эти председатели? и я сначала слушал его, потом послал открытым текстом и никто не пришел меня убивать, потому что я сам такой, что убью и глазом не моргу.
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и этого опустят. что за власть? откуда она взялась?
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Вийде під заставу ,а потім може ще й втіче. 544 тис. гривень для його покровителів - кішенькові гроші.
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с возможностью залога

-- Скажите, у вас можно купить свободу?
-- Свобода не покупается!
-- А продать?
-- Свобода не продаётся!
-- А сдать в аренду под залог?
-- Да, всегда пожалуйста -- будьте любезны!
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Пэтя закручивает гайки... для тех, кто говорит, но не для тех, кто с ним в доле...
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КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ ЧЕЧНИ. 9 членов русской банды ОМОН из Тулы нашли свою смерть на границе Чечни ВИДЕО.
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Не понимаю, неужели Гужва действительно вымогал какие-то 20 тыс. долларов, сидя на содержании у Курченко, у Кремля, у жОпоблока, у януковича и прочих мразей? Гужва купался в предательских деньгах... Или он , как говорится , такой крохобор, что и " За копїйку ї у церквї пердне..."
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всё понять не мог н кого он сшибает,потом как осенило-дед хасан вылитый..
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Это копейки для свиноматки, у которой в офисе еще в "вестях" наличкой миллионы находили
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нормальна застава у справі про хабар, а як там справа про несплату податків?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал Гужву с возможностью залога в размере 544 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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