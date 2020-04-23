 Места в инфекционных отделениях заканчиваются, - главный врач Александровской больницы Антоненко

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Медик отметила, что продление карантина - это верное решение.

"Места в инфекционных отделениях заканчиваются. По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, 6 - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет", - сообщила Антоненко.

По ее словам, за выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями. Антоненко написала, что вирус никуда не ушел, а то, что он заразил не так много людей, как в Европе - заслуга правительства и вовремя введенного карантина.

"В последние дни во всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть и она еще никуда не исчезла. COVID-19 - невидимый враг, который еще может нанести мощный удар", - подытожила врач.

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