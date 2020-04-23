 Падение ВВП Украины на 5% и рост инфляции до 6%, - макроэкономический прогноз НБУ на 2022 год

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона (5% +/- 1 процентный пункт. - Ред.)", – отметили НБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Регулятор указал, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако, по мнению Нацбанка, потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке, в то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны, добавил НБУ.

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"В первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности", – отмечают в НБУ.

Нацбанк напомнил, что по итогам марта инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3%, и по предварительным данным он-лайн мониторинга, в апреле также будет оставаться низкой.

НБУ также уточнил, что ожидает в этом году ускорения роста базового индекса цен до 6,8% (прежний прогноз – 3,5%) с 3,9% в прошлом году с последующим замедлением до 3,8% в 2021-2022 годах (прогноз сохранен).

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения, однако улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%.

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"Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны", – отметили в НБУ.

По оценкам регулятора, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года.

"Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса, а также меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – говорится в сообщении.

Согласно ему, прогноз роста на 2022 год сохранен на уровне 4%.

НБУ уточняет, что его новый прогноз номинального ВВП на этот год составляет 3,97 трлн грн (было 4,29 трлн грн), на следующий – 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при инфляции (на конец периода) соответственно 6% (4,8%) и 5% (5%).

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Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до дефицита в $1,1 млрд с профицита в $3,2 млрд, однако ожидает восстановления его профицита уже в 2021 году.

Согласно обновленному в четверг макропрогнозу центробанка, в следующем году профицит составит $0,6 млрд (прежняя оценка – $1,6 млрд), в 2022 году – $1,3 млрд ($0,4 млрд).

НБУ также ухудшил прогноз международных резервов на конец 2020-2022 годов, однако они будут выше, чем на конец прошлого года.

Так, в этом году, по новым оценкам Нацбанка, резервы вырастут с $25,3 млрд до $27,2 млрд (прежняя оценка $29,3 млрд), в следующем сократятся до $28,6 млрд ($31,6 млрд), в 2022 году – до $28 млрд ($32,3 млрд).

НБУ также снизил прогноз дефицита текущего счета в этом году до 1,7% ВВП с 3,2% ВВП в январском прогнозе по сравнению с 1,3% ВВП в прошлом году (а без учета платежа "Газпрома" 4,2% ВВП).

"Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта. В условиях карантина во всем мире и падении цен на мировых рынках Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости. Негативные последствия пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие. В то же время снижение переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на зарубежные путешествия", – отметил центробанк.

Регулятор уточнил, что в денежном выражении дефицит текущего счета ожидается в этом году на уровне $2,5 млрд (прежняя оценка – $5,7 млрд) по сравнению с $1,3 млрд в прошлом году ($4,2 млрд без платежа "Газпрома").

"После восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится. Это будет обусловлено реализацией отложенного спроса на импортные товары со стороны населения, восстановлением инвестиционного импорта бизнесом, а также ожидаемым снижением поступлений от транзита газа. Впрочем, показатель дефицита будет оставаться на уровне 3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз Национального банка", – говорится в сообщении.

На 2021 год, в частности, НБУ прогнозирует дефицит 3,1% ВВП, или $5,3 млрд, а на 2022 год – 4% ВВП, или $7,3 млрд.

"Ключевым предположением реализации такого макроэкономического прогноза является по-прежнему продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", – подчеркнул НБУ.

Его обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около $2 млрд во втором квартале.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого года и последующих лет", – говорится в сообщении.