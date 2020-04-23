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 У двух сотрудников одного из пенитенциарных учреждений обнаружен коронавирус, - омбудсмен Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 21 апреля был подтвержден коронавирус у двух сотрудников одного из пенитенциарных учреждений западного региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщина на своей странице в Facebook.

"Во время проверки Офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников 21 апреля подтверждено коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - сказано в сообщении.

По ее словам, указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

Денисова также подчеркнула, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтверждены случаи заболеванием COVID-19 - отсутствуют.

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"Обратилась к министру юстиции Украины Денису Малюське с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры по локализации и недопущению распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 среди работников учреждения и удерживаемых лиц.

В частности, обеспечить самоизоляцию персонала и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с указанными больными, а также проводить обязательный ежедневный температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья в соответствии с планом противоэпидемических мероприятий", - написала омбудсмен.

У двух сотрудников одного из пенитенциарных учреждений обнаружен коронавирус, - омбудсмен Денисова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3191030
 
 
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