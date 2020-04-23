 Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей - это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес - они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает", - отметил он.
В то же время глава правительства констатировал, что есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.
Вместе с тем Шмыгаль добавил, что с министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.
"Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест - ред.), И мы готовы эти рабочие месяца презентовать и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу при завершении, смягчении карантинных условий могли двигаться, найти себе работу и обеспечить, как минимум, свою семью средствами на питание", - отметил Шмыгаль.
- Какая тебя, бл@@ь, работа, если ты ещё не все музеи Украины посетил?!
Начинай с плохой, орут ему.
Плохая новость - жрать нечего, будем жрать гов...о.
Давай хорошую, орут.
Хорошая новость - говно у нас ВО
В Париже!
А это далеко от Одессы?
3 000 км
Смотрите ка,такая глушь а как шьют. Одесский анекдот времен Миши Джугашвили
П.С. Совет премьеру: если у тебя есть идея, как создать тысячи (!!!) рабочих мест, то брось нафиг премьерство и создай этот бизнес для СЕБЯ любимого и стать олигархом, а не чиновником за несколько штук баксов!