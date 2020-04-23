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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Экономика, Общество
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 Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль

Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч рабочих мест, правительство готово эти рабочие месяца предоставить буквально в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей - это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес - они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает", - отметил он.

В то же время глава правительства констатировал, что есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.

Вместе с тем Шмыгаль добавил, что с министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.

"Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест - ред.), И мы готовы эти рабочие месяца презентовать и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу при завершении, смягчении карантинных условий могли двигаться, найти себе работу и обеспечить, как минимум, свою семью средствами на питание", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение количества тестирований, обеспечение больниц и создание рабочих мест, - Шмыгаль на Закарпатье озвучил приоритетные задачи до завершения карантина

Источник: https://censor.net.ua/n3191027
 
 
 Топ комментарии
 
Ты поаккуратнее с заявлениями. Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8036 Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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Да, только безработицы и долгов по зарплате.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9634
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Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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Статистика говорит им совсем обратное.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6839
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Ты поаккуратнее с заявлениями. Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8036 Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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- Товарищи клоуны, можно уже на работу? Кушать очень хочется.
- Какая тебя, бл@@ь, работа, если ты ещё не все музеи Украины посетил?!
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Людей тупо нужно кормить! У многих семей уже нет средств существования, а они свои сказки рассказывают.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5904
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Собрание. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая.
Начинай с плохой, орут ему.
Плохая новость - жрать нечего, будем жрать гов...о.
Давай хорошую, орут.
Хорошая новость - говно у нас ВО Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4608
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На миллион уволенных создадут 100 новых рабочих мест в АП А ху...е вы думали, зебилы. Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7554
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Эпоха бедности и рост 40% достигнуты благодаря заботе партии и правительства Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5430Слава Генсеку Брежневу
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Обеспечить хотя бы питание Че там Зебилушки медленно при Порохе зп росла, кушайте
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Будеш ти сам,собака ахмєтовська,за їжу в буцегарні працювати.
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Скажите пожалуйста,где вы сшили такой костюм?
В Париже!
А это далеко от Одессы?
3 000 км
Смотрите ка,такая глушь а как шьют. Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3364 Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3364 Одесский анекдот времен Миши Джугашвили
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Как же у них всё просто! Звездонул - создадим несколько сотен тысяч......и сами, наверное, думают, что они создадутся сами по себе!
П.С. Совет премьеру: если у тебя есть идея, как создать тысячи (!!!) рабочих мест, то брось нафиг премьерство и создай этот бизнес для СЕБЯ любимого и стать олигархом, а не чиновником за несколько штук баксов!
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Думаю даже электорат зе уже не верит в эти сказки
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Карантина_нет, никто не потерял работу, экономика растет - вы прослушали репортаж от Дениса Шмыгаля из параллельной реальности
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дорожные рабочие, больше нечего, та всегда работало полное безграмотное быдло, где больше нигде не брали на работу, и это шмыгаль хочет нам предложить, работа очень опасная для здоровья, все время дышать смолами, угарным газом
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Шмыгаль, скоро придем к тебе заявления на прием на работу подавать, лично тебе в зубы... тварь *******
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Я когда случайно прочитал статистику экономики США,опупел.84 % ее составляет сфера услуг.Начал искать нефть газ уголь.Оказывается всего около 10 %.УжОс....,на РАБссии для сравнения 67%
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Потому и Бензоконка валится что Венесуэла... Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 956
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