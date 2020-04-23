 Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова. ВИДЕО

Об этом говорится в обращении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем представлении прокуратура - это карательный орган. Конституцией Украины она отнесена к системе правосудия. Что это значит? Это означает, что прокуратура в равной степени с судом, не беря на себя его функцию, на основе равенства и состязательности призвана защищать общественные интересы. Обязанность Офиса Генерального прокурора - отстаивать Закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Великой Палате Верховного Суда в одном из дел, связанном с национализацией "ПриватБанка", - рассказала Генпрокурор.

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"Поясню ее суть - семья истцов во время национализации "ПриватБанк" попала под признаки связанных с банком лиц, со всеми определенными законодательством последствиями. К ним был применен общеевропейский механизм "bail-in". Он позволяет урегулировать неплатежеспособность банков или ее высокую вероятность за счет внутренних источников, в частности, путем списания собственных средств акционеров", - пояснила она.

"Во время национализации ("ПриватБанка". - Ред.) 1млрд гривен депозитов конвертировали в акции, которые выкупило государство. Истцы требуют от Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и "ПриватБанка", отменить это решение и вернуть указанную сумму, потому что не считают себя лицами, связанными с банком. Иск был удовлетворен постановлением Окружного админсуда Киева в 2017 году. Киевский апелляционный административный суд своим постановлением оставил его в силе. Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины и государственный "ПриватБанк" обжаловали судебные решения в кассационном порядке. Офис Генерального прокурора вступил в это дело в ноябре 2019 года с целью эффективной защиты и представительства интересов государства. Прокуроры, обеспечивая участие в этом деле, преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия", - детализировала Венедиктова.

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"Офис Генерального прокурора акцентирует внимание общества на том, что примененная к связанным с "ПриватБанком" лицам процедура конвертации депозитов в акции новая для нашей банковской системы. Она применяется в Украине впервые, однако давно и эффективно работает в Европе. Это не наказание или санкции, а меры, призванные стимулировать собственников банка и связанных с банком лиц не обнулять активы и удерживать банк на плаву. К тому же, сами истцы в этом деле непоследовательны в своем отношении к вопросу связанности с банком. В различных судебных делах они занимают кардинально разную позицию", - отметила Генпрокурор.

"Это дело по своей важности - не простой спор. Вынесенное судом решение будет иметь большое значение для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении других исков, связанных с национализацией "ПриватБанка". Ведь этот иск - лишь капля в море аналогичных - общая сумма требований к государству в таких делах составляет еще более 29 млрд грн. Сейчас это четверть бюджета здравоохранения. Государство уже потратило на докапитализацию банка более 160 млрд гривен. Это сумма больше, чем расходы бюджета на сферу обороны на 2020 год. К тому же в "ПриватБанке" сконцентрированы до 40% депозитов всей банковской системы. Таким образом в этом деле обеспечения верховенства права и законности, интерес государства и интерес каждого гражданина совпали. Они равны по важности и составляют тот общественный интерес, который призван защищать прокурор", - резюмировала Венедиктова.

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18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку"