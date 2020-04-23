 Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко

Об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет СOVID-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа – ИФ) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он на пресс-брифинге по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

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