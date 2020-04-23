EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  940  12
Все про:Ляшко Виктор (270) медреформа (36)

 Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины по итогам первого месяца действия второго этапа медреформы будет анализировать ситуацию и предлагать правительству коррективы.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет СOVID-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа – ИФ) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он на пресс-брифинге по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть: мы будем жестко реагировать, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3191023
 
 
 Топ комментарии
 
Не трогайте своими грязными руками единственную реформу, которая реально работает во благо жителей Украины!
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
 показать весь комментарий
 
Вы денег медицине дайте, которые зажали. Долги по зарплате и долги финансирования верните все. А потом уже будете рассказывать о своих "реформах".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы денег медицине дайте, которые зажали. Долги по зарплате и долги финансирования верните все. А потом уже будете рассказывать о своих "реформах".
 показать весь комментарий
 
 
Смешной. Ты и вправду веришь, что реформы начинали чтоб тебя лечить?
 показать весь комментарий
 
Ну да, это очень в стиле Зебильшости, сначала в разы уменьшить финансирование медицины, а потом кричать, что реформа попередников не работает!
Твари, не подменяйте понятия.
 показать весь комментарий
 
Не трогайте своими грязными руками единственную реформу, которая реально работает во благо жителей Украины!
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
 показать весь комментарий
 
 
Что же это за реформа такая, которая не предусмотрела финансирование на случай эпидемии?
 показать весь комментарий
 
Загляни в табличку выше и поймешь куда делось финансирование...
 показать весь комментарий
 
Финансирование было предусмотрено. Зеля пытается выехать за счет местных бюджетов, переложив на них все расходы. Остальное - только бла-бла-бла
 показать весь комментарий
 
Изначально второй этап реформы предполагал значительный рост зарплат
у медработников больниц. Как всегда на лицо парадокс. Семейным врачам повысили зарплаты, а тем ,у кого выше уровень профессионализма и степень рисков ,т.е. врачам
больниц,институтов, оставили без изменений.
С телеэкранов буквально льётся елей в адрес медиков , словесные благодарности,
любовь от всех уровней властей и политиков к медикам зашкаливают.
Лицемерие да и только.
 показать весь комментарий
 
 
Благодаря этой мед реформе и сокращают врачей и отделения.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх