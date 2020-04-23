 Минздрав внесет коррективы после месяца действия 2-го этапа медреформы, - Ляшко

Об этом сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет СOVID-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа – ИФ) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он на пресс-брифинге по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.
Твари, не подменяйте понятия.
Да, она Вам не выгодна, т.к. пи*дить деньги в нужных объемах не получается. Но для населения эта реформа как лучик света, в царстве тьмы.
Когда вы там уже нажретесь ???
у медработников больниц. Как всегда на лицо парадокс. Семейным врачам повысили зарплаты, а тем ,у кого выше уровень профессионализма и степень рисков ,т.е. врачам
больниц,институтов, оставили без изменений.
С телеэкранов буквально льётся елей в адрес медиков , словесные благодарности,
любовь от всех уровней властей и политиков к медикам зашкаливают.
Лицемерие да и только.