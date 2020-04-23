 93% заболевших людей с установленным путем передачи заразились COVID-19 на территории Украины, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

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"Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену. А именно:

- бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;

- гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

- придерживайтесь респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем нужно сразу выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;

- придерживайтесь дистанции: не менее полутора метра от других людей;

- самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста", - говорится в сообщении.