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 Общество, Здоровье
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 93% заболевших людей с установленным путем передачи заразились COVID-19 на территории Украины, - ЦОЗ

В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи заразились на территории нашего государства. Остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

"Новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с COVID-19 госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 100 пациентов, - ЦОЗ

"Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену. А именно:

- бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;
- гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;
- придерживайтесь респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем нужно сразу выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;
- придерживайтесь дистанции: не менее полутора метра от других людей;
- самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста", - говорится в сообщении.

93% заболевших людей с установленным путем передачи заразились COVID-19 на территории Украины, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3191022
 
 
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Ага. И вообще - это мы заразили весь мир!
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Брехуны ! Одесская область на начальном этапе из 43 заболевших -27 вернулись из-за кордона остальные их родственники и знакомые... Не думаю , что в других областях была другая картина...
Нулевыми пациентами в Украине были заробитчаны или туристы...
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