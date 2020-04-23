 Пожилые люди с COVID-19 часто имеют атипичные симптомы болезни: вирус поражает их нервную систему и "выключает", - CNN

Об этом со ссылкой на выводы ряда врачей пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пожилые люди могут казаться "выключенными" - демонстрируя нетипичное поведение сразу после заражения коронавирусом. Они могут спать больше обычного или перестать есть. Они могут также казаться неестественно апатичными или в замешательстве, теряя ориентацию в пространстве.
В пожилом возрасте "ответ иммунной системы может притупляться, а ее способность регулировать температуру может быть изменена", - утверждает доктор Джозеф Оусландер, профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды.
"Основные хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению признаков инфекции", - отмечает он. "У некоторых стариков, будь то из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических проблем, таких как инсульт, могут быть измененные кашлевые рефлексы. Другие с когнитивными нарушениями могут быть не способны трактовать и описывать свои симптомы".
Другой врач из Атланты описывает мужчину в возрасте 80 лет, которого она лечила в середине марта. В течение нескольких дней этот пациент с сердечным заболеванием, диабетом и умеренными когнитивными нарушениями прекратил ходить, стал выглядеть несчастным и вялым. Но у него не было лихорадки или кашля. Его единственным респираторным симптомом было периодическое чиханье. Как оказалось, мужчина был болен коронавирусом.
А так - всё правильно, лайк.
про шо цей ваш висер?
ні про шо