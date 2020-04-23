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 Общество, Здоровье
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 Пожилые люди с COVID-19 часто имеют атипичные симптомы болезни: вирус поражает их нервную систему и "выключает", - CNN

COVID-19 обычно сигнализируется тремя симптомами: лихорадкой, постоянным кашлем и одышкой. Но пожилые люди - возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от этой болезни - могут не иметь ни одной из этих характеристик.

Об этом со ссылкой на выводы ряда врачей пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пожилые люди могут казаться "выключенными" - демонстрируя нетипичное поведение сразу после заражения коронавирусом. Они могут спать больше обычного или перестать есть. Они могут также казаться неестественно апатичными или в замешательстве, теряя ориентацию в пространстве.

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В пожилом возрасте "ответ иммунной системы может притупляться, а ее способность регулировать температуру может быть изменена", - утверждает доктор Джозеф Оусландер, профессор гериатрической медицины в Медицинском колледже Шмидта Университета Флориды.

"Основные хронические заболевания могут маскировать или мешать проявлению признаков инфекции", - отмечает он. "У некоторых стариков, будь то из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических проблем, таких как инсульт, могут быть измененные кашлевые рефлексы. Другие с когнитивными нарушениями могут быть не способны трактовать и описывать свои симптомы".

Другой врач из Атланты описывает мужчину в возрасте 80 лет, которого она лечила в середине марта. В течение нескольких дней этот пациент с сердечным заболеванием, диабетом и умеренными когнитивными нарушениями прекратил ходить, стал выглядеть несчастным и вялым. Но у него не было лихорадки или кашля. Его единственным респираторным симптомом было периодическое чиханье. Как оказалось, мужчина был болен коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3191021
 
 
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Одним словом, вірус як хоче так себе і поводить.
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Население перестало верить что бывают такие вирусы которые куролесят как хотят.
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отак і людина: поживе, заразиться коронавірусом - і помирає...
про шо цей ваш висер?
ні про шо
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Не знаю за пожилых, а вот депутатов и правительство, молодых, точно **........ на отключку.
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Бред. Симптомы всегда и у всех одинаковы, если это настоящая вирусная инфекция, а не фейковый макароно-вирус. Разница лишь в тяжести течения заболевания.
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Карачє, дід у 80 років помер від старості.
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