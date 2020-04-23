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 В Киеве начал работу первый в Украине детский сад онлайн, - КГГА

В столице начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Этот проект введен в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Именно для молодых киевлян заработал детский сад онлайн на платформе образовательного хаба города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами", - сообщил директор Образовательного агентства г.Киева Бадри Лолашвили.

Во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. Расписание занятий во все дни для удобства будет неизменным:
10:00 - сказка-йога;
11:00 - английский язык для детей;
12:00 - развивающие занятия.

Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3191020
 
   
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