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 Экономика
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Все про:коррупция (7659) энергетика (1153)

 Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, - эксперт

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо обратить внимание на имеющие признаки коррупции злоупотребления на рынке электроэнергии, иначе ситуация начнет сказываться на его политических позициях.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя выведение из эксплуатации более 20% мощностей НАЭК Энергоатом.

"Как только и.о. главы Минэнерго была назначена Ольга Буславец, известная внедрением скандальной схемы "Ротердам+", атомные энергоблоки начали выводиться с рынка, а на их место приходят производители дорогой тепловой электроэнергии, принадлежащие ДТЭК. Намеренное содействие частной компании в ущерб государственной, и умышленное провоцирование повышения цен для потребителям электроэнергии – это действия, законность которых, мягко говоря, вызывают сомнения, - считает политолог.

"Учитывая, что премьер-министр также в прошлом был одним топ-менеджеров ДТЭК, единственной реальной силой, которая в этой ситуации может выступить на стороне потребителей электроэнергии и не допустить бесконтрольного роста цен, является президент Владимир Зеленский. Известно, что фракция Слуги народа в парламенте отказалась поддержать назначение Ольгу Буславец на должность министра именно из-за ее связи со скандальным "Ротердам+". Если президент не обратит внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, ситуация начнет сказываться на его политических позициях", - прогнозирует Николай Давыдюк.

Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия тепловой генерации, что привело к росту цены на рынке РСВ почти до 1300 грн за МВт/ч. При этом цена электроэнергии НАЭК "Энергоатом составляет 567 грн. за МВт/ч.

Источник: https://censor.net.ua/n3191012
 
 
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Больше у нас нет антикоррупционных органов.
Один президент остался.
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Вова не лох! Вова так договорился
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та вова там не при делах.
поставил ложкомойку командовать, вот она и моет ложки.
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А шо есть рынок? Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 1616 Хочешь у Рината бери, хочешь у Ахметова? А можно ещё в ДТэке и Yasno
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А виходить звернути увагу тільки на кокс.
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Зеленскому не нужно обращать внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии,
Этим процессом руководит Шмыгаль- эксперт
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Ахметов самый мудрый олигарх (в истории Украины, как принято сейчас говорить), даже Беня обанкротился из-за своих амбиций. А хитрый татарин будет зарабатывать при любых режимах.
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Беня обанкротился? Не смешите его накладные пейсы.
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Еще один, который за 5 лет уверился в том, что этим должен заниматься президент и ни в коем случае не Премьер, не НАПК, не САП и иже с ними. Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 1495 СМИ всесильны.
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У Зели нет политического мышления и никогда не будет,этому опыту учатся годами и не скачут по сцене с мимикой пьяного чувака...
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У президента две ответственности Армия и Внешняя политика.Больше президент ни за что не отвечает в этой стране.
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Володимир Зеленський - "Мы будем менять министров, пока у нас не будет идеального правительства"


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зебил бабки от ахметки за этот гешефт по офшорам нычит....так что он за
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Ой, не смішіть мої капці! Країна вже поділена між Бєнєю (ЗЕ! та частина СН), та Гудком (Шмига та частина КМУ)... Обидва мають вплив на куратора судової системи Портнова... Тому не слід очікувати якихось гучних зрушень у справах по бізнесам одного та другого.
Лишень коли їх наміри розійдуться, тоді, і тільки тоді, щось зрушить з місця.
Але для країни то нічим добрим не обернеться, бо боротись вони будуть лише за гроші, а не за майбутнє України
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