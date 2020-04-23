 Зеленскому необходимо обратить внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, - эксперт

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя выведение из эксплуатации более 20% мощностей НАЭК Энергоатом.

"Как только и.о. главы Минэнерго была назначена Ольга Буславец, известная внедрением скандальной схемы "Ротердам+", атомные энергоблоки начали выводиться с рынка, а на их место приходят производители дорогой тепловой электроэнергии, принадлежащие ДТЭК. Намеренное содействие частной компании в ущерб государственной, и умышленное провоцирование повышения цен для потребителям электроэнергии – это действия, законность которых, мягко говоря, вызывают сомнения, - считает политолог.

"Учитывая, что премьер-министр также в прошлом был одним топ-менеджеров ДТЭК, единственной реальной силой, которая в этой ситуации может выступить на стороне потребителей электроэнергии и не допустить бесконтрольного роста цен, является президент Владимир Зеленский. Известно, что фракция Слуги народа в парламенте отказалась поддержать назначение Ольгу Буславец на должность министра именно из-за ее связи со скандальным "Ротердам+". Если президент не обратит внимание на злоупотребления на рынке электроэнергии, ситуация начнет сказываться на его политических позициях", - прогнозирует Николай Давыдюк.

Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК "Энергоатом" 21 апреля была ограничена на 21%. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия тепловой генерации, что привело к росту цены на рынке РСВ почти до 1300 грн за МВт/ч. При этом цена электроэнергии НАЭК "Энергоатом составляет 567 грн. за МВт/ч.