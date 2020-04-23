 Ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть: мы будем жестко реагировать, - главный санврач Ляшко

"Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть. В подобных случаях мы будем жестко реагировать к руководству", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, замминистра отметил, что "законодательная база четко указывает общеобязательность карантина, и если кто-то не придерживается его – это вопрос к правоохранительным органам".
но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
Началось с того, что их количество стало сокращаться, поскольку кормить столько дармоедов было не комильфо, но вот когда грянула пандемия, о них вспомнили и даже обещали доплачивать 300% надбавки за тяжелый и опасный труд. Но Касается это не всех врачей больницы, куда везут больных ковид, а только тех, которые непосредственно контактируют с больными. Причем, для выплат им нужно вести учет времени, которое они проводили именно в опасных помещениях и только это время будет подлежать надбавке в 300%. И её, надбавку, даже дают, вот вКиеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева. Поскольку медики, в основном, голосовали за эту власть по приколу, то просто надеемся на том, что именно сейчас им действительно прикольно и «хуже не будет».
https://antikor.com.ua/articles/374144-kievskij_nejrohirurg_pokazala_1500_grn_zarplaty_i_obratilasj_k_vlasti
А как не допустите, если вымирать начнут при таких доходах?