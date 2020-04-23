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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
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 Ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть: мы будем жестко реагировать, - главный санврач Ляшко

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует медучреждения по глобальному бюджету, сокращений медиков не должно быть, сообщает замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

"Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть. В подобных случаях мы будем жестко реагировать к руководству", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, замминистра отметил, что "законодательная база четко указывает общеобязательность карантина, и если кто-то не придерживается его – это вопрос к правоохранительным органам".

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Источник: https://censor.net.ua/n3191011
 
 
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Почитай реформу которую вы приняли ЛАПОТЬ! сначала они принимают а потм охреневают от того что приняли!!
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И как он говорит- не должно быть, то есть неопределенно, не должно, но может и будет. Прекрасно понимает, что если финансирование упадет на 50%, то куда деть медиков? Конечно будут или сокращать или переводить на полставки, а кому это нужно. Медицина и медики в этой стране лишние, власти они не нужны даже при коронавирусе, который вскрыл все недочеты нашей убогой медицины.
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ясень пень что власти кроме мусоров прокуроров и судей никто не нужен! это было всегда и во все времена! вопрос в гражданах, почему граждане молчат или им тоже нужны мусора место медиков?!!
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Обещали 300 % повышения зарплаты,

но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
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Победой считается выплата зарплат.
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Победой будет считаться выплата зарплаты один раз в пол года. Ну, хуже то для медиков не будет. Голосовали то они по приколу, за это чмо и его шоблу.
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ниримога,а пока медики пишут заявы на отпуск за свой счет "до конца карантина".потому как баби город зажимает. сколько их останется в конце карантина?
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Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай.
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Довбодятлів при владі теж не повинно бути, але вони чомусь там.
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С чего начиналась "счастье" для врачей при фигляре и писсюанисте:
Началось с того, что их количество стало сокращаться, поскольку кормить столько дармоедов было не комильфо, но вот когда грянула пандемия, о них вспомнили и даже обещали доплачивать 300% надбавки за тяжелый и опасный труд. Но Касается это не всех врачей больницы, куда везут больных ковид, а только тех, которые непосредственно контактируют с больными. Причем, для выплат им нужно вести учет времени, которое они проводили именно в опасных помещениях и только это время будет подлежать надбавке в 300%. И её, надбавку, даже дают, вот вКиеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева. Поскольку медики, в основном, голосовали за эту власть по приколу, то просто надеемся на том, что именно сейчас им действительно прикольно и «хуже не будет».
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Да где вы эту х-ню берете, что медики голосовали за Зе ???? Покажите пруф!!
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Киньте сюда ссылку на соцопрос или статистические данные, что медработники в большинстве голосовали за Зе. Иначе это все бла-бла-бла.
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Пізно пити Боржомі: вже всі лікарі, котрі хотіли позвільнятися - давно звільнилися.
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Киевский нейрохирург показала 1500 грн зарплаты и обратилась к власти
https://antikor.com.ua/articles/374144-kievskij_nejrohirurg_pokazala_1500_grn_zarplaty_i_obratilasj_k_vlasti

А как не допустите, если вымирать начнут при таких доходах?
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Це сказав головний лікар, всю службу якого "скоротили". ))) Не переживайте Ви та, пане Ляшко. Нікого "скорочувати" не будуть. Медичні працівники самі масово звільняються за власним бажанням, якщо раптом Ви цьогоь досі не помітили. А ті хто залишиться прозріють від об,єму тієї роботи, яку їм треба бути робити за звільнених і теж звільняться.
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