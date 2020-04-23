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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Увеличение количества тестирований, обеспечение больниц и создание рабочих мест, - Шмыгаль на Закарпатье озвучил приоритетные задачи до завершения карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Закарпатье, где принял участие в заседании регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рассказал о приоритетных задачах, которые должны выполнить до 11 мая, чтобы начать выходить из карантина. Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц.

Следующее, что мы должны сделать - это создать большое количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы уже начали думать о развитии экономики", - Шмыгаль

По словам премьера, выполнение этих задач требует совместной и слаженной работы центральной и местной власти.

Увеличение количества тестирований, обеспечение больниц и создание рабочих мест, - Шмыгаль на Закарпатье озвучил приоритетные задачи до завершения карантина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3191010
 
 
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Створити робочі місця обіцяв ще чувак на самокаті, але зник кудись.
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Ничего не меняется! Какая рабочая поездка? Представление местным князькам нового гауляйтера особой приближенной к амператору
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створити велику кількість робочих місць Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3191010
а як?
ні, звісно для зекоманди язиком ляпати то нескладно, але робочі місця, у великій кількості, можуть бути створені за наявності таких чинників:
- державні замовлення (а ми вже бачимо на прикладі пандемії, що зеленське* надає перевагу купівлі за кордоном аніж в українських виробників);
- виробництво продукції на експорт (що зеленське* зробило аби збільшити попит на українську продукцію?);

- інвестиції (стверджував й продовжую стверджувати, що зеленське своїми заявами про "нянь", про команди антимонопольному комітету - вбиває інвестиційний клімат для відповідального бізнесу).
* в п.п. 1, 2 під "зеленським" слід розуміти збірний образ безпосередньо зеленського, депутатів від сн та обох його урядів.
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А еще надо обеспечить, чтобы огонь горел, вода текла и ветер дул.
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