 В Зоне отчуждения ведутся работы по локализации пожаров в торфяниках, - ГАЗО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Основные усилия направлены на локализацию 3 участков (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в участках, пройденных огнем. Также, в зоне отчуждения работают пожарные насосные станции и задействована авиация, старается как можно точнее осуществлять сброс огнетушащих веществ к очагам мест тления", - говорится в сообщении.

Продолжается локализация пожаров на территории Лубянского, Дитяткивського, Денисовицкого, Корогодского и Парышевского лесничеств.

К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники. По информации ГСЧС, также привлечено 3 вертолета и 2 самолета, которому 22 апреля человеком осуществлен 170 сбросов - 376 т воды.

Сейчас скорость ветра достигает 6 км в час. Радиационная ситуация находится под контролем.

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