 Благодаря тому, что начали массово тестировать контактных лицCOVID-19 обнаружили у более 10 человек, не имевших никаких симптомов, - мэр Житомира Сухомлин

Об этом во время брифинга рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние несколько дней, по нашей статистике, показали, что многие люди, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус, не чувствуют этой болезни и у них нет никаких симптомов. Только благодаря тому, что начали массово тестировать контактных лиц, а на прошлой неделе мы получили еще около 2 тысяч экспресс-тестов, то и обнаружили более 10 человек, которые не чувствуют абсолютно никаких симптомов", - отметил Сухомлин.

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Мэр областного центра считает, что надо постепенно снимать карантин.

"Людей, которые болеют, гораздо больше. С одной стороны, это опасность, если снимаются ограничительные меры, а с другой - мы понимаем, что какое-то количество населения может заболеть, но не чувствовать этой болезни. Страна не может выжить в таких жестких карантинных ограничениях и надо начинать выходить на работу и работать, потому что последствия карантина могут быть гораздо больше, чем сам карантин", - добавил мэр.

Сейчас Житомир является лидером в области по количеству больных коронавирусом, которых здесь пока 91. Далее идут Коростень (64) и Бердичев (61).

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Как сообщал Укринформ, на Житомирщине зафиксированы 304 случая коронавируса, из которых 7 - летальных, а двое пациентов выздоровели.