 Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили (запрос. - Ред.)", - сказал Новиков.
По его словам, в ситуации с Ермаком "эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".
"Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили", - уточнил Новиков.
Как сообщалось, что НАПК проверит законность бесплатного перелета главы Офиса Президента Ермака из Минска в Киев после заседания Трехсторонней контактной группы. Сам Ермак сказал, что перелет предложил ему второй президент Украины Леонид Кучма. По словам Ермака, он не знает, кто именно оплатил эту поездку.
Він шо не знає, повинен декларувати такі дорогі «подарунки»?
Чмо
А про підпис на папірці, що був ним підписаний, розслідування не йде? Експертизи не проводяться?
Може обшуки проведете, як у Кузьменко? А раптом щось знайдете
Ідіоти, скоро вже сертимуть на голови, а "мудрий виборець" буде лише обтікати...
Вы тщательнее проверяйте.А вдруг пилот-еврей? *****,паноптикум.
не прошло и полгода а уже отправили запрос
Лет через пять ответ прийдет
Глактой вовремя зарплату получить