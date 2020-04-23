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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1831) Минск (1328) НАПК (818) Ермак Андрей (262) Новиков Александр (8)

 Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции еще продолжает проверку обстоятельств перелета из Минска главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака на самолете.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили (запрос. - Ред.)", - сказал Новиков.

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По его словам, в ситуации с Ермаком "эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".

"Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили", - уточнил Новиков.

Как сообщалось, что НАПК проверит законность бесплатного перелета главы Офиса Президента Ермака из Минска в Киев после заседания Трехсторонней контактной группы. Сам Ермак сказал, что перелет предложил ему второй президент Украины Леонид Кучма. По словам Ермака, он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

Источник: https://censor.net.ua/n3191005
 
 
 Топ комментарии
 
Осёл на халяву из Омана, друган его на халяву из Минска. Жидовские подходы рулят.
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Если он на самолёте не летал, тогда он и должностями не торговал?
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Осёл на халяву из Омана, друган его на халяву из Минска. Жидовские подходы рулят.
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Усе нормально, брат домовився з перевізником ... А то рейдернути можуть ненароком Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8776
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Шо він з себе дурочку робить? Він шо, малолетка який не знає що літак коштує дуже дорого?
Він шо не знає, повинен декларувати такі дорогі «подарунки»?
Чмо
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Зашибісь! Віслючок з Омана "авіа автостопом" додому їхав, цей з Мінська...
А про підпис на папірці, що був ним підписаний, розслідування не йде? Експертизи не проводяться?
Може обшуки проведете, як у Кузьменко? А раптом щось знайдете
Ідіоти, скоро вже сертимуть на голови, а "мудрий виборець" буде лише обтікати...
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Зеля не знает, Ермак не знает... Пишите: "запустим дурочку".
Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8509
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"эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".

Вы тщательнее проверяйте.А вдруг пилот-еврей? *****,паноптикум.
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Человек слаб на бесплатный сыр - зачем Украине такой глава офиса презедента?
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Целая бригада не может прищучить мудрого чекиста.
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акуительная эффективность НАПК-
не прошло и полгода а уже отправили запрос
Лет через пять ответ прийдет
Глактой вовремя зарплату получить
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Фигнёй занимаются специально,чтобы внимание украинцев отвлечь от эпизода продажи должностей в государстве братьями-ермаками.
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