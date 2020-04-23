 В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок

Об этом лидер "Свободы" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Для всех, кто что-то слышал, но не разобрался в ситуации. В Ивано-Франковске более месяца в привокзальном сквере незаконно проживает группа лиц, или, говоря языком толерастов - "представителей ромской национальности". Как бы кто не пытался извратить ситуацию - они совершают правонарушение: показательно плюют на все карантинные ограничения, цепляются к прохожим, незаконно проживают на территории сквера и тому подобное. И это подтверждают многочисленные жалобы франковцев на горячую линию города и на 102. Ситуация недопустима - как в Ивано-Франковске, где уровень заболеваемости коронавирусом является одним из самых высоких в Украине, так и в любом другом месте. Поэтому апелляция Руслана Марцинкива к полиции с требованием прекратить правонарушение - вполне логична и законна. Тем более, что автобус для транспортировки нарушителей к месту их регистрации и постоянного проживания (в Закарпатской области) город предоставил по просьбе самих правоохранителей", - отметил Тягнибок.
Он также прокомментировал возбуждение уголовного производства в отношении Марцинкива:
"А за Руслана Марцинкива не волнуйтесь. Об законно избранного мэра с 80% поддержки в городе, еще и с большой свободовской семьей за спиной - всевозможные аваковы и другие либерасты-грантоеды зубки свои обломают. Мы своих в обиду не дадим. Не правда ли, Ивано-Франковск?".
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.
Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.
Ці цифри змушуть мене ставити під сумнів доцільність загального виборчого права!
4 год ·
#підтримуюМарцінківа
Мер Франківська Марцінків - є одним з найкращих мерів України.
Він абсолютно має рацію в тій ситуації з циганами. Адже, хоча закарпатські цигани є найкращими циганами в світі, вони є не менш продуктивними розповсюджувачами коронавірусу, ніж промосковські "попи".
Якщо посольство США, яке я глибоко поважаю, справді турбується про них, то мало б надати їм політичний притулок на території посольства.
Доведеться обмежитися посольством, адже США у зв'язку з коронавірусом, вже не приймають імігрантів, навіть циган.
Вони хочуть бачити циган у Франківську, а не у Вашінгтоні.
На жаль, проти Марцінківа виступив Аваков, якого я глибоко поважаю. Це ще раз свідчить про те, що ментовська система здатна перекручувати інформацію і вводити в оману свого міністра (як і в ситуації з Ріфмастером).
Але, незабаром МВС розбереться, що небезпеку становить не чесний патріотичний мер, а злодії і грабіжники, які подекуди ще трапляються навіть серед циган.
Позаяк пана Марцінківа почали цькувати гомоактивісти, наші американські друзі, менти і журналісти, давайте підтримаємо його принаймні в інтернеті.
Будьласка, розмістіть пост на його підтримку на своїх сторінках у соцмережах!
Коли лідер партії "Свобода", Тягнибок, виступить на захист Чорновол Тетяни?
А если бы истинные арийцы вытаптывали газоны и срали под кустами?
А, просто в ФБ написав, як бубочка...