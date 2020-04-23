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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тягнибок (1231) цыгане (135) Марцинкив (33) ромы (1)

 В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок

Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок выступил в защиту городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который заявлял о необходимости "выселения ромов" из города. Тягнибок считает такие действия логичными и законными, поскольку группа ромов незаконно проживала в привокзальном сквере.

Об этом лидер "Свободы" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех, кто что-то слышал, но не разобрался в ситуации. В Ивано-Франковске более месяца в привокзальном сквере незаконно проживает группа лиц, или, говоря языком толерастов - "представителей ромской национальности". Как бы кто не пытался извратить ситуацию - они совершают правонарушение: показательно плюют на все карантинные ограничения, цепляются к прохожим, незаконно проживают на территории сквера и тому подобное. И это подтверждают многочисленные жалобы франковцев на горячую линию города и на 102. Ситуация недопустима - как в Ивано-Франковске, где уровень заболеваемости коронавирусом является одним из самых высоких в Украине, так и в любом другом месте. Поэтому апелляция Руслана Марцинкива к полиции с требованием прекратить правонарушение - вполне логична и законна. Тем более, что автобус для транспортировки нарушителей к месту их регистрации и постоянного проживания (в Закарпатской области) город предоставил по просьбе самих правоохранителей", - отметил Тягнибок.

Он также прокомментировал возбуждение уголовного производства в отношении Марцинкива:

"А за Руслана Марцинкива не волнуйтесь. Об законно избранного мэра с 80% поддержки в городе, еще и с большой свободовской семьей за спиной - всевозможные аваковы и другие либерасты-грантоеды зубки свои обломают. Мы своих в обиду не дадим. Не правда ли, Ивано-Франковск?".

В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок 01
В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Речь не шла о национальности, а о нарушителях карантина, - Марцинкив объяснил свое заявление о ромах

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.

Источник: https://censor.net.ua/n3191004
 
   
 Топ комментарии
 
цыгане для рюкзаковича - добытчики и кормильцы. именно цыгане торгуют всем незаконным -от наркоты до масок, спизженых с гуманитарки.
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Ром - благородный напиток, а вонючие карикатуры на людей, о которых речь, называются по-другому.
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А Аваков на себя дело завести не хочет за " Мусора не люди"?
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Ром - благородный напиток, а вонючие карикатуры на людей, о которых речь, называются по-другому.
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Я не фашист......но насчет отребия рода человеческого тоесть тараконов человекоподобных я полностья согласен с Адольфом Гитлером!
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А Аваков на себя дело завести не хочет за " Мусора не люди"?
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тягнибок, ярош, корчинский с кошулинским в куче получили 2% голосов избирателей. после такого порядочный человек тихо исчезнет из медиапространства, бо жуткий позор
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Человек по сути своей слаб умом. И этим пользуются проходимцы из животных, создавших здоровенную дулю под зеленым соусом. Народ повелся.
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Степан Бандера ніколи не думав про рейтинги...
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А насправді це велика біда нашого лохторату, що ветерани АТО Ярош і Кошулинський отримали 2%, а уклоніст від армії - 73%...

Ці цифри змушуть мене ставити під сумнів доцільність загального виборчого права!
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в чём была фишка публичных казней? приговорённый умирал под аплодисменты народа. в моём понимании это жутко - тебя убивают а люди радуются. как бы нынешние вожди это не прочувствовали на своей шкуре В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 5146
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Ну если порядочность мерить процентами,то по Вашему САМЫЕ ПАРЯДАЧНЫЕ у нас В.Ф.Янукович и Вава Зеленский.Хотя в мире есть еще более "парядачные" Ваван ботоксный из рашки,и Ким Чен Хун из КНДР.Вот так по Вашему.Остальным всем тихо исчезнуть из медиапространства, бо жуткий позор В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 265
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Котики кушать не будут ибо сырье грязное,немытое и вонючее.
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Дмитро Корчинський
4 год ·

#підтримуюМарцінківа

Мер Франківська Марцінків - є одним з найкращих мерів України.
Він абсолютно має рацію в тій ситуації з циганами. Адже, хоча закарпатські цигани є найкращими циганами в світі, вони є не менш продуктивними розповсюджувачами коронавірусу, ніж промосковські "попи".

Якщо посольство США, яке я глибоко поважаю, справді турбується про них, то мало б надати їм політичний притулок на території посольства.
Доведеться обмежитися посольством, адже США у зв'язку з коронавірусом, вже не приймають імігрантів, навіть циган.
Вони хочуть бачити циган у Франківську, а не у Вашінгтоні.

На жаль, проти Марцінківа виступив Аваков, якого я глибоко поважаю. Це ще раз свідчить про те, що ментовська система здатна перекручувати інформацію і вводити в оману свого міністра (як і в ситуації з Ріфмастером).

Але, незабаром МВС розбереться, що небезпеку становить не чесний патріотичний мер, а злодії і грабіжники, які подекуди ще трапляються навіть серед циган.

Позаяк пана Марцінківа почали цькувати гомоактивісти, наші американські друзі, менти і журналісти, давайте підтримаємо його принаймні в інтернеті.

Будьласка, розмістіть пост на його підтримку на своїх сторінках у соцмережах!
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О, виявляється, зі слів Корчинського, Аваков в утриманні в клітці волонтерів у справі Шеремета нівінават, це його халдєї ввели в оману свого нєзамєнімава міністра!
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Перемога нацючого гівна над циганськими бомжами. Будьмо, гей.
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цыгане для рюкзаковича - добытчики и кормильцы. именно цыгане торгуют всем незаконным -от наркоты до масок, спизженых с гуманитарки.
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Странно, что задержались каменты о том что Свобода и лично Тягнибок содержанки башен кремля и не ему характеризовать величественных вождей нынешнего киевского Олимпа
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Надо вывозить АПАЧЕЙ в Антарктиду!!!СРОЧНО!
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Цензор - "Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок выступил в защиту городского председателя Ивано-Франковска"

Коли лідер партії "Свобода", Тягнибок, виступить на захист Чорновол Тетяни?

В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 4216
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Свободівці виявилися на диво хорошими мерами - Івано-Франківськ, Хмельницький та навіть депресивний Конотоп під їх керівництвом міняються на краще!
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Є роми, а є і цигани (як є українці і є хохли)! Роми - ті, хто інтегрувався в суспільство - ті, хто в циганських ансамблях, наприклад, грає. Цигнаи - ті, хто бомжує, гроші просить і краде! Все просто...
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тоді мушу вас розчарувати: ромів немає. а у тих, хто в ансамблях грає, просто обшуки не проводили.
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Оставьте в покое ромскую национальность!
А если бы истинные арийцы вытаптывали газоны и срали под кустами?
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Тягнибок виступив?!
А, просто в ФБ написав, як бубочка...
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