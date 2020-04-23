 Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью"

Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности", - заявил Черненко, затем уточнив, что он "не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве".
"Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – отметил бывший нардеп.
Затем судья, по данным "Слово и Дело", сообщил, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием. Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением - он получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в отеле "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. Однако он проживал в населенном пункте около Киева, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.
Стороны договорились об освобождении от основного наказания (три года лишения свободы) на испытательный срок. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.
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У той же час, як встановило слідство, його дружина мала квартири в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.
За словами судді, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 000 грн. У той же час вони домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.
Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував завдані збитки в 582 тисячі грн.