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 Политика Украины
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Все про:компенсации (310) Черненко (87) САП (1293) Антикоррупционный суд (614)

 Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью"

Бывший народный депутат Блока Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением.

Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности", - заявил Черненко, затем уточнив, что он "не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве".

"Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – отметил бывший нардеп.

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Затем судья, по данным "Слово и Дело", сообщил, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием. Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением - он получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в отеле "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. Однако он проживал в населенном пункте около Киева, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Стороны договорились об освобождении от основного наказания (три года лишения свободы) на испытательный срок. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.

Источник: https://censor.net.ua/n3191001
 
 
 Топ комментарии
 
Та не може цього бути! У БПП шахраї? Та ні- маячня!)))
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Беня украл у вас 5 миллиардов долларов и никогда их не вернет,и знаю даже почему....,Шариковы блин Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 453
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признал себя виновным(с)...шось в лісі здохло
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Вот же ж падло. Из-за таких как он, граждане и на самого Петра Бескорыстного неправильно подумать могут.
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Как Вам не стыдно такое говорить.В Раде все года во все созывы заседает 450 бессребренников и человеколюбцев ,избранных народом.
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Саша один из не многих порядочных людей,не только в Украине,а пожалуй в мире этом
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І один із кращих експертів з виборчого законодавства...
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Только вот к сожалению малограмотный.Не смог до конца дочитать статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве.
Спутал,как грится,свою шерсть с государственной. Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 563
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Знаю его еще по работе в Комитете Избирателей Украины после Тараса Пастушенко.
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Та не може цього бути! У БПП шахраї? Та ні- маячня!)))
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Беня украл у вас 5 миллиардов долларов и никогда их не вернет,и знаю даже почему....,Шариковы блин Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 453
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Вот так всегда...
Отвлекли на самом интересном месте. Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 7535
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А на ПРЯМОМ и на 5-ом всегда дельные советы даёт... другим.
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Дети за отцов.. ПЕСы за БеПеПе не в ответе!
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Там все такие, начиная с лидера и заканчивая последним бухгалтером.
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Йиохим фон Риббентроп тоже до конца не дочитал братский Договор с кремлевскими когда его первый раз позвал в Москву Йося Сралин 23 августа 1939 года,глядишь и не было бы 2 Мировой войны через неделю после подписания того ДЕРЬМА.....
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і всьо????? а де посадки, а де карупціанєри та чесні пречесні суді????
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Деталі: Головуючий суддя повідомив, що екснардеп уклав угоду зі слідством. Він пояснив, що Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем, завдяки чому він отримав на свою банківську картку 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного столичного житла.

У той же час, як встановило слідство, його дружина мала квартири в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

За словами судді, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 000 грн. У той же час вони домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.
Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував завдані збитки в 582 тисячі грн.
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Жаль что Порошенко пошел работать президентом 8 июня 2014 года.Сейчас бы смоктали подошвы Путлеру не разгибаясь и за газ бы платили больше всех в Мире...Шариковское отродие...
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Антикоррупционный комитет который придумал Зеля в июне прошлого года,заработал за это время аж 14 000 гривен штрафов в казну страны. Экс-нардеп БПП Черненко признал вину в деле о компенсации ему 582,4 тыс. за аренду отеля: "Не до конца дочитал статью" - Цензор.НЕТ 8556РАБотяги блин...,не образованный Генпрокурор Луценко за месяц вернул в казну Украины 500 миллионов долларов только на таможне...
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