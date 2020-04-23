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 Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль

Правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-брифинге в Закарпатье.

"Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - рассказал он.

Шмыгаль уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Премьер также напомнил, что правительство переформатировало кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3190996
 
 
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ну маски завтра и бабло завтра, каждому приготовить вёдра или мешки.
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шо ,неужто новый ломбард открывают?есть "быстрые деньги",а это "новые деньги"?
или имеются ввиду дословно-вновь напечатанные инфляционные деньги?
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Старую программу уже выполнили, деньги раздали.
Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8715

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Новые деньги??
1000-ную купюру с ликом осла напечатают???
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Кредити як зарплати на нові 500 000 робочих місць?
По 6000-8000грн?
Чи то забагато.
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А шо, старая программа уже закончилась? Почила в бозе или канула в лету так и не начавшись.
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Обращает внимание почерк работы шмыгаля, считаю он заслуживает погоняло "на следующей нелеле".
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