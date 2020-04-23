EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  2172  17
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1256) обыск (1464) Шеремет (447) Кузьменко Юлия (70) Киян Петр (2)

 Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый

Во время обыска, который сегодня Нацполиция проводила по месту жительства подозреваемой в деле по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко и ее гражданского мужа, волонтера Петра Кияна изъяли сим-карты, стартовые пакеты к ним, роутеры и ружье, которое принадлежит Петру Кияну с разрешительными документами на право владения.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Безпалый.

По его словам, искали мобильные телефоны, сим-карты, незарегистрированное оружие, взрывчатку.

Отвечая на вопрос, почему пришли с обыском сейчас, спустя пять месяцев после задержания Кузьменко, напомнил, что обыск в ее доме, по этому же адресу проводился 12 декабря прошлого года. "Они ничего не объясняют. Единственным основанием для сегодняшнего обыска у Юлии Кузьменко может быть – отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность. Поэтому через 5 месяцев после задержания они снова пришли с обыском и пытаются хоть что-то найти. Но ничего такого им обнаружить не удалось", - пояснил Тарас Безпалый.

Также читайте: Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая

Сейчас Юлия Кузьменко находится в изоляторе временного содержания. По словам адвоката, все эти пять месяцев каких-либо активных следственных действий с ней не проводилось. "Кроме следственного эксперимента, в котором она принимала участие, предложили пройти психологическую экспертизу в КНИИСЭ, но мы отказались, поскольку у нас есть определенное недоверие к господину Ирхину и другим экспертам этого учреждения.

Также отказались от поведения одновременного допроса Кузьменко и Дугарь в связи с тем, что сейчас карантин. Учитывая, что Юлия находится в ИВС, для нее потенциально небезопасно общение с другими людьми. Больше никаких следственных действий не проводилось", - отметил адвокат.

Напомним, Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания Юлии Кузьменко под стражей на 28 апреля.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", с обыском полиция пришла в 6. 20 утра.

Источник: https://censor.net.ua/n3190995
 
 
 Топ комментарии
 
"Иду туда - не знаю куда, ищу то - не знаю что...". Черговий "обсер" "ЗЕбільної влади...
 показать весь комментарий
 
Дмитро Корчинський
45 хв ·

Захисники Юлії Кузьменко повідомляють, що у неї вдома та у її чоловіка знаову обшук.

Все ж таки система дуже гуманізувалася за останні десятиліття.

Колись, коли хотіли "состряпать дєло", катували підслідчого.

Нині "катують" лише його хату, якщо не вважати катуванням ув'язнення і приниження.

Якщо довго шукати, у кожного можна знайти докази кожного злочину, ососбливо якщо принести їх з собою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Иду туда - не знаю куда, ищу то - не знаю что...". Черговий "обсер" "ЗЕбільної влади...
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо, лягшонок кермит, помогли тебе твои кацапы? Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый - Цензор.НЕТ 8303
 показать весь комментарий
 
 
проголодалось? хреново хозяин кормит? держи талончик на 11.80 и ни в чём себе не отказывай. Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 5661
 показать весь комментарий
 
Дмитро Корчинський
45 хв ·

Захисники Юлії Кузьменко повідомляють, що у неї вдома та у її чоловіка знаову обшук.

Все ж таки система дуже гуманізувалася за останні десятиліття.

Колись, коли хотіли "состряпать дєло", катували підслідчого.

Нині "катують" лише його хату, якщо не вважати катуванням ув'язнення і приниження.

Якщо довго шукати, у кожного можна знайти докази кожного злочину, ососбливо якщо принести їх з собою.
 показать весь комментарий
 
 
По такой логике вообще никто и никогда не проводил бы обыски.
 показать весь комментарий
 
 
Лісові пожежі в Чернобилі, справа Чорновол, тепер обшуки у Кузьменка... це все ланки одного ланцюга. Зєля з шоблою створюють інформаційні приводи, щоб люди забули про Єрмака.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
 показать весь комментарий
 
 
А тепер ще й Саакашвілі. Буде кричати по всіх каналах доки хватить сил, щоб перебити всі інформаційні зашквари.
 показать весь комментарий
 
 
Пока пикуроы не станут отвечать за базар своим майном.У них страха не будет А за майно можно судиться долго пока власть не поменяется,чтобкотролировать владу и кошты надо их громадам не отдавать в корыто печорских пагорбив.
 показать весь комментарий
 
Это ты такой вУмный, потому что у самого никогда обысков не проводили, и даже не видел как это бывает в жизни. Вламывается бригада 10 человек, с понятыми, бумагами, и начинает лазить по комнатам- не до съемок....
 показать весь комментарий
 
 
"пытаются хоть что-то найти"
вони сподіваються не знайти, а підкинути...
 показать весь комментарий
 
 
а может быть и у генпрокурора обыск провести так сказать превентивный, может у нее тоже что то найти можно.
 показать весь комментарий
 
лучше у папаши. там с каждого абитуриента по 1000$ всегда заходило.
Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 9913
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх