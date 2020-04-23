 Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Безпалый.

По его словам, искали мобильные телефоны, сим-карты, незарегистрированное оружие, взрывчатку.

Отвечая на вопрос, почему пришли с обыском сейчас, спустя пять месяцев после задержания Кузьменко, напомнил, что обыск в ее доме, по этому же адресу проводился 12 декабря прошлого года. "Они ничего не объясняют. Единственным основанием для сегодняшнего обыска у Юлии Кузьменко может быть – отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность. Поэтому через 5 месяцев после задержания они снова пришли с обыском и пытаются хоть что-то найти. Но ничего такого им обнаружить не удалось", - пояснил Тарас Безпалый.

Также читайте: Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая

Сейчас Юлия Кузьменко находится в изоляторе временного содержания. По словам адвоката, все эти пять месяцев каких-либо активных следственных действий с ней не проводилось. "Кроме следственного эксперимента, в котором она принимала участие, предложили пройти психологическую экспертизу в КНИИСЭ, но мы отказались, поскольку у нас есть определенное недоверие к господину Ирхину и другим экспертам этого учреждения.

Также отказались от поведения одновременного допроса Кузьменко и Дугарь в связи с тем, что сейчас карантин. Учитывая, что Юлия находится в ИВС, для нее потенциально небезопасно общение с другими людьми. Больше никаких следственных действий не проводилось", - отметил адвокат.

Напомним, Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания Юлии Кузьменко под стражей на 28 апреля.

Как сообщал ранее "Цензор.НЕТ", с обыском полиция пришла в 6. 20 утра.