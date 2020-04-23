 Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Я понимаю, как все устали от карантина. Как все хотят вернуться к привычной жизни. Но в очередной раз обращаюсь: все зависит от нас! От того, насколько ответственно и сознательно мы относимся к выполнению необходимых правил. Чем меньше людей их нарушает, тем меньше киевлян заболеет. И тем быстрее мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул он.

"Всплеск болезни за эти дни - это же результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе", - добавил мэр.

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