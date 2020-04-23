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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко пояснил увеличение количества больных COVID-19 в столице в последнее время массовым посещением церквей в Вербное воскресенье 12 апреля и ожидает через неделю следующего всплеска заболеваемости в связи с посещением прихожанами храмов на Пасху 19 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Я понимаю, как все устали от карантина. Как все хотят вернуться к привычной жизни. Но в очередной раз обращаюсь: все зависит от нас! От того, насколько ответственно и сознательно мы относимся к выполнению необходимых правил. Чем меньше людей их нарушает, тем меньше киевлян заболеет. И тем быстрее мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул он.

"Всплеск болезни за эти дни - это же результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учебные заведения Киева должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3190994
 
   
 Топ комментарии
 
Прорицатель или вирусолог Кличко, на основании чего такие прогнозы?
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вообще-то даже супруги заражаются через раз...
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это уже пошла фантастика на тему вирусологии с уклоном в хоррор
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А если не пойдут? Пичалька буИт? А, педаля? Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко - Цензор.НЕТ 5071
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пойду-пойдут...куда они денутся? ну разве что дома будут тихо помирать не признаваясь соседям...
ибо в такой толпе прихожан не могло (чисто теоретически) не попасться хотя бы одного-двух вирусоносителей...а в такой тесноте больше и не надо... и теплые сопли-слюни, смешиваясь с запахом ладана из размеренно парящего кадила (для ускорения движения воздушно-капельного потока) разнесутся на всех.. а единственная ложечка для причащания - закрепит успех...
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вообще-то даже супруги заражаются через раз...
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кому как повезет (у кого иммунитет, а у кого вирус додыхающий попался) но при прямом контакте (не с мебели, в лифте и магазине) а при только что вычихнутых воздушно-капельных потоках - заражение почти 100 процентное (ибо открытые участки тела - глаза, волосы, щеки, шея, уши, запястья.. продержат жизнедеятельность инфекцию до того, пока она точно не попадет в цель)
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это уже пошла фантастика на тему вирусологии с уклоном в хоррор
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Да нет здесь вирусологии. Одна сплошная психиатрия.
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а после пасочников пойдут те, которые от них подхватят заразу ну и т.д
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так и есть...бесконечность.. пофигизм людей и безответственность попов...
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...те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе......когда он на ринге защищал честь Родины я его уважал. когда начал разговаривать - выглядит идиотом Источник: https://censor.net.ua/n3190994
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Я был в храме. с 14.00. субботы, до 9.00--Воскресенья. И вся моя семья была, вместе с детьми. Помогали. И знаю в лицо всех, кто приходил паски святить. Отсчет пошел. Следите за моим присутствием на Цензоре. ( правда , иногда банят, так это время тоже считается ))).
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Как по мне нехай идут мимо,прямо на любимый погост.
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Прорицатель или вирусолог Кличко, на основании чего такие прогнозы?
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А ты кто такое, чтобы вопросы спрашивать? Правильно он сказал.
Сегодня +70 человек заболевших в Киеве. Праздничная волна пошла, дальше будет больше.
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Вы хоть бы согласовывали друг с другом, шо трындеть, бо Степанов сказал, шо уже пошли)))
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Неужели сложно почаще и регулярно показывать тех людей на видео и фотографиях, чтобы нормальные люди знали - от кого держаться на расстоянии?
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нарушение закона это. или терь вирусобесие и всё побоку?
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Коронапохвигистов же ниче не сдерживает, никакие законы...
Или им можно, а всем остальным нельзя?
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ни хрена не понял. точнее, слова понятны, а мысли нет. они (мысли) там точно были?
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смертность мизерная. напоминаю, смертность - это количество смертельных случаев на 100 тыс. населения.
реакция гипертрофирована. от дурантина вреда будет больше, чем от вируса, если не мухлевать при подсчётах. плюс пандемия паники. вот это и есть вирусобесие.
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Почему не планеты Земля, ведь отношение количества умерших к количеству выживших это не показатель смертельности вируса для 73%?
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Зачем на видео и фото показывать?
Достаточно лишь того, чтоб держаться от всех подальше.
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Достаточно своих родных, друзей, соседей и пр. не пускать в свой дом, т.к. эти люди имеют наибольшую вероятность быть зараженными...
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Виталь, там какиито придурки на строящемся мосту вывесили "помилуй нас госпади исцели нас".

Разберитесь какта, чо за реклама
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Бгг. Если бы действительно хотели чтобы люди не заразились, закрыли бы храмы как сделали везде, даже в рашке. Им просто нужно на кого-то свалить вину. Даже этот боксер-недоумок до этого допер.
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Браття і сьостри невиправні, вони врусу нібаяцца.
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Слушал боксера по телеку. Сказал, что карантин продлили до 11 червня. Похоже уже читать разучился.
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