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 Политика Украины
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 Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала

Министр обороны Украины назначил командующим войсками оперативного командования "Запад" Героя Украины генерал-майора Сергея Шапталу

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом министра обороны Украины, на должность командующего войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала Сергей Александрович", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Шаптала родился 5 февраля 1973 года в с. Константиновка, Смелянского района Черкасской области. Он - генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, в прошлом - командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014-2017), Герой Украины (2015).

Командующим войсками оперативного командования Запад назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала 01
Командующим войсками оперативного командования Запад назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190991
 
   
 Топ комментарии
 
Звання Героя України дискредитоване різними підрахуями та іншими богуслаєвими.
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І шо? Від цього це звання не стало дискредитованим?
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Звання Героя України дискредитоване різними підрахуями та іншими богуслаєвими.
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Указом Президента України Петра Порошенко № 93/2015 від 18 лютого 2015 року за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові полковнику Сергій Олександрович Шапталі присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Дивись- так й без зарплатні залишишся!)))
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І шо? Від цього це звання не стало дискредитованим?
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Ох мантри! Ви вже рік здаєте, здаєте Україну кремлівському фуйлу...А вона є і буде, незважаючи на ваші завивання.
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За рік у нас вже ДВА фуйла, кремлівське та криворізьке.
А для тебя ЗЕбилоид старая поговорка - "Если тебе лижут очко, не расслабляйся, возможно это для смазки!"
Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала - Цензор.НЕТ 4511
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Та лижи "ти очко" свиночолому гетьману. Я не маю нічого проти того.
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Тебя уже трахнули обрезанным! массовый трах73, как в немецком фильме для взрослых))) Быдло, вы в книге рекордов Израиля.
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Ого какое умственно-одаренное соевое недоразумение!
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да, Адепт Брежнева!! ордена медали, ни*уя не дали!!!
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Это папик - солнцеликого святого Пєтра Порошенко, который при СыСыСэРе в тюрьме сидел за воровство гос.имущества, а сынок ему за то (за развал СыСыСэРа) Героя Украины купил.
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В ноябре 2016 Следственным комитетом Российской Федерации против Сергея Шапталы и других украинских военных возбуждено уголовное дело за «прицельные артилерийские обстрелы из тяжелого вооружения объектов гражданской инфраструктуры Донбасса. значит - точно герой, ожидающий неминуемой награды Командующим войсками оперативного командования "Запад" назначен Герой Украины генерал-майор Шаптала - Цензор.НЕТ 9785
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Для кацапів СК федерації кацапів це усьо . Однозначно наступив кацапам берцем на помідори .
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Принаймі не з 95 ціркового батальону.. це вже добре
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Почему "Запад"? Война на востоке. Убрали подальше от мокшан?
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Неужели проснулся наш банковский мечтатель и вышел из грёз? Что-то не верится. Похоже, что для обеспечения равновесия, ожидается опупенное назначение на высокую посаду кого-то из стада профессиональных предателей. Или неправ?
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