 70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области, Шмыгаль сказал: "Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу".

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

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