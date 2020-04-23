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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что в 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, ссылаясь на данные социологических исследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области, Шмыгаль сказал: "Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу".

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190986
 
 
 Топ комментарии
 
Они еще,бл...ь, кушать хотят, оказывается
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и это премьер министр - он так же у управляет экономикой - по данным соц иследований? - мрак - народ это просто ДНО даже - днище
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Пишком ходят? Чтото я не наблюдаю толп из сёл по одесской трассе. А раньше с утра через переход к метру проблемно было проехать.

Кажецца ктото врёт.
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Они еще,бл...ь, кушать хотят, оказывается
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и хотят не 70 процентов...а все 100 ))))... и хотя бы 2-3 раза в день ))) оборзели в край ))))
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капец ... он же реально в это верит .. 70%, Карл!
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73-70=3% Деякі зебобіки продовжують вірити в Голу бородьку.
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Пишком ходят? Чтото я не наблюдаю толп из сёл по одесской трассе. А раньше с утра через переход к метру проблемно было проехать.

Кажецца ктото врёт.
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А им не надо уже к метру, метро ж не ездиит..
А вообще ездят, у меня соседке, например, фирма такси оплачивает, оно едет и собирает сотрудников по пригородам.
Но не 70% конечно, а 30.
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К метру не нада, но в город то както зайти всёже нужно... Транспорта тоже заметно меньше.
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Договариваются с соседями кто на машинах, попутки тормозят.
Один мой сосед на велике в Киев и назад ездит (50 км туда-обратно), второй чухает пешком до Чайки 10 км, а там штурмует 37й автобус.
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Это ты загнул сказочник.. у нас в бизнес-центре от силы треть работают, и то почти везде не в полном составе
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и это премьер министр - он так же у управляет экономикой - по данным соц иследований? - мрак - народ это просто ДНО даже - днище
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Меры предосторожности - это не работать, вы же так говорили.
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Это зебил же рапортовал, что все сидят дома!
Пусть идет в отставку, задрали своими балладами и сказками!
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а посчитайте сколько в магазин за хлебом ходит? это ж ваще...безобразие...
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вопрос тогда - а нафига нам тот карантин ? если так как он пишет - он дебил - а на такой должности - очень,очень опасный для Украины - дебил
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Метро у кацапов ездит, у еас тютю, передайте там куда следует
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А якого хєра люди сидять вдома, заборона працювати то порушення конституції.
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Тим паче , що коронавірус то нає...лово...
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Ублюдок лживый! 90% моих родных и знакомых или не работают, или работают чисто номинально.
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Все вокруг закрыто, кроме продуктов и банков но 70% ходят на работу )) Походу свежий урожай шмали подвезли в Кабмин ))
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Ты же шмыга сам ходишь!
А почему другим нельзя?
ВСЕ кушать хотят!
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"После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!" ©
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Откуда такие данные,с потолка! Как тогда обьяснить такую огромную дыру в бюджете,дополнительно ,если я правильно помню в 200млрд грвн. Лично когда я иду по улице везде написано закрыто и где же это 70% да и улицы пустые,что то не заметно ,что люди на работу спешат!
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ВСЕ, кто может добраться до работы, ходят на работу. ЧТО тут удивительного?
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