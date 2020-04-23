 70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области, Шмыгаль сказал: "Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу".
В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.
Кажецца ктото врёт.
А вообще ездят, у меня соседке, например, фирма такси оплачивает, оно едет и собирает сотрудников по пригородам.
Но не 70% конечно, а 30.
Один мой сосед на велике в Киев и назад ездит (50 км туда-обратно), второй чухает пешком до Чайки 10 км, а там штурмует 37й автобус.
Пусть идет в отставку, задрали своими балладами и сказками!
А почему другим нельзя?
ВСЕ кушать хотят!