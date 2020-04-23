 Обвинения в адрес Хржановского субъективны и эмоциональны. Ждем результатов расследования, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Заявление опубликовано на сайте Фонда, сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук. 22 апреля открыто уголовное производство по факту возможного насилия над младенцами, взятыми из детдома, во время съемок фильма в 2011 году.
"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель - создание мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач - привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия; показать значимость наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего", - говорится в обращении.
В Центре подчеркивают, что не могутдавать профессиональную оценку фильимам Хржановского и методам и приемам, по которым они созданы. Отмечается важность расследования и соответствующей экспертизы, если такова будет назначена.
"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизни и его права являются наивысшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов".
Художественный руководитель Илья Хржановский был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. "Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта", - заявляю в Центре.
В данный момент команда Фонда вместе с Хржановским работают над концепцией будущего мемориального центра в Бабьем Яре.
Центр призывает СМИ и общественность "быть объективными и взвешенными в распространении комментариев относительно работы Фонда и осознавать, что Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" - это совершенно разные проекты".
Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.
Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.
"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру. Съемки проходили в 2009-2011 годах.
"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.
Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Однако компания-поризводитель и сам режиссер это опровергали.
Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. Украинское Государственное агентство по вопросам кино вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время препросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании-производителя пени.
Премьера фильма состоялась в 2019 году, в показанном на экране материале есть указанные сцены, вызывающие вопросы по поводу прав человека.
15 год ·
Дякуючи Яніні Соколовій дізнався про жах, який тихо відбувався останніми місяцями в Києві. Це історія про Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої спільної трагедії, місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
Мендели, скажите, вам мало такого унижения страны, как членограй во главе своры шефиров? Меня тошнит от вас...
тут его не обвинять тут 3.14дить надо
"Бабий Яр" это по-сути кладбище - место массовых расстрелов . И в друг у него появляется такой деятель как "художественный руководитель" !
Ещё бы назначили "распорядителя карнавала" ...
Да и вообще -- какое-то софкоидное отношение пусть даже и к проститутке . Где бы он её не нашёл . В личной жизни может и он сам себе что угодно в дупу вставлять ...
А на экране - хера лысого !