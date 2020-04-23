 Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Новиков отметил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.
"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной", - рассказал он.
Как он сообщил, Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал - неизвестно.
"Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Источник: https://censor.net.ua/n3190982
Сборник эвфемизмов Лукашенко он на ночь читает?
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Источник: https://censor.net.ua/n3190982
А с какого перепуга этим подарком воспользовался именно зеленский в личных целях??? Это не коррупция? Это не использование служебного положения в личных целях? Это не незаконное использование государственных средств? Вы гоните???
А з іншого боку: якщо це був офіційний візит, то чому за отель і інші "вкусняшки" платила дружина ЗЕ, а не держава?
Забрехалися так, що вже не знають, як викрутитися! Але більшості "какая разніца", а на меншість "узєлєнський" вже давно поклав свій інструмент для піаніни
Зебеляне, этот ваш бубочка - такое трепло, почище мендель...
Я от що думаю: як щоб у літаку б летіла держава Україна, то без питань, але ж у літаку летів Бубочка з дружиною, Єрмаком та ін. За які такі заслуги?
Взагалі, дива. В Оман Бубочку з Єрмаком дружина Зеленского завезла (Нафіга їй там був Єрмак? ). Назад дорогу оплатив помираючий султан. От не було йому що робити
Или все они молчат, как партизаны?
Где ГБР?, Где СБУ?
Если визит был ОФИЦИАЛЬНЫЙ - почему Президент Украины летает за счёт принимающей стороны? Для демонстрации нищеты государства УКРАИНА?
Если это отпуск за счёт жены - за какие-такие заслуги государство Оман оплачивает полёт частного лица?