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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5255) НАПК (818) Оман (55) Новиков Александр (8)

 Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нет данных, кто заплатил за перелет президента Владимира Зеленского из Омана.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Новиков отметил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.

"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не обязан декларировать расходы на поездку в Оман, - глава НАПК Новиков

Как он сообщил, Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал - неизвестно.

"Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3190982
 
 
 Топ комментарии
 
Все расходы Зеленского в Омане,скорее всего,за счет параши.
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Да это же Вовкина основная профессия - под дурочка косить.
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Кручу верчу запутать хочу. Зеленский корупціонер.
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Все расходы Зеленского в Омане,скорее всего,за счет параши.
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Не обольщайтесь: все Бубочкины "художества" - за наш с вами счет.
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Как минимум 50/50%- половина списана на прилёт Патрушева, остальное на Зелю. А кошелёк, конечно, один- ху*ловский. Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 8124
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Кошелек который Украина будет пополнять сдавая свою свободу
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Кручу верчу запутать хочу. Зеленский корупціонер.
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"Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.
Источник: https://censor.net.ua/n3190982

Сборник эвфемизмов Лукашенко он на ночь читает?
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Да это же Вовкина основная профессия - под дурочка косить.
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А вдруг - тайный поклонник "актёрского таланта"?..
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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усьо ви врьотє, вам парашенка заплатив! вова ж то врать нє будєт! он лічно абєщал Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 2194
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Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому
Источник: https://censor.net.ua/n3190982

А с какого перепуга этим подарком воспользовался именно зеленский в личных целях??? Это не коррупция? Это не использование служебного положения в личных целях? Это не незаконное использование государственных средств? Вы гоните???
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Так то все ж був офіційний візит? Чи чому одна держава надала літак іншій?
А з іншого боку: якщо це був офіційний візит, то чому за отель і інші "вкусняшки" платила дружина ЗЕ, а не держава?
Забрехалися так, що вже не знають, як викрутитися! Але більшості "какая разніца", а на меншість "узєлєнський" вже давно поклав свій інструмент для піаніни
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самолет медвеччуковский, предоставил покойный шейх, оплатила легка, улетел бубочка с тёщей и ермаком, потому что они - государство Украина, которому покойный оманский шейх предоставил медвеччуковский самолет, который оплатила ленка, чтобы бубочка улетел свою тёщу с ермаком... у попа была собака...
Зебеляне, этот ваш бубочка - такое трепло, почище мендель...
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Это какой-то сплошной Мендель_сон, вернее, Мендель_бред.
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Сцикло навіть відмазку придумати не може. Схоже що саме в Омані сциклу передали 30 срібняків. І схоже що саме за оманскі польоти Вовіка за яйця вішати будуть.
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А за Віслюка Оманського хто заплатив взагалі? Я маю на увазі по чому кілограм?
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А що запитати в самого зєлєпукіна кішка тонка???
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Шедевр: "Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому"
Я от що думаю: як щоб у літаку б летіла держава Україна, то без питань, але ж у літаку летів Бубочка з дружиною, Єрмаком та ін. За які такі заслуги?
Взагалі, дива. В Оман Бубочку з Єрмаком дружина Зеленского завезла (Нафіга їй там був Єрмак? Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 2503). Назад дорогу оплатив помираючий султан. От не було йому що робити
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А что там в кабинке президента некого спросить?
Или все они молчат, как партизаны?
Где ГБР?, Где СБУ?
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Известно, что ***** оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков
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Шо то совсем заврались. То сам оплатил.... то государство...
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Идиот на идиоте...
Если визит был ОФИЦИАЛЬНЫЙ - почему Президент Украины летает за счёт принимающей стороны? Для демонстрации нищеты государства УКРАИНА?
Если это отпуск за счёт жены - за какие-такие заслуги государство Оман оплачивает полёт частного лица?
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Бубочки знають що їхній дупоголовий електорат проковтне все лайно яке вони йому запропонують . Проковтне ще й кричатиме : " Мало ! " .
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