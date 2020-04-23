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 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1774) Зеленский (5255) назначение (1584) ОГА (1775) Петров Алексей (1)

 Зеленский назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

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Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.Он пробыл на этой должности 5 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3190979
 
 
 Топ комментарии
 
А еще куда-то надо назначить "Иванова" и "Сидорова"...
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все назначения -як не кацап, то жид чи інший нацмен.
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украинцев в поле зрения бубочки с ермаком совсем, видно, не осталось.
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А еще куда-то надо назначить "Иванова" и "Сидорова"...
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все назначения -як не кацап, то жид чи інший нацмен.
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бла-бла-бла))
премьер львовянин и львовянинов дофига в кабмине
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львовянин -не значит украинец. судя по фамилии -даный украинец жидовського роду.
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больше двух лет при порохе начальник контрразведки, так-то
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А как же Петров с гуцулами общаться будет? Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 4720 Вот скажут они ему : "Усі гори чули ваш файний гумор! Йо, ми би си мали гонор и просили вас файно стуліть пельку! " И что Петров? "Дякую, дуже дякую"?
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Збирались ще 16 квітня представити (Вова для цього й приїздив на Закарпаття),арешт Шайтана (в минулому-керівника Петрова по ЦСО "Альфа") карти сплутав.
Задача ясна-підім'яти контрабас під ОПу,чи хоча б примусити Балогівську ОЗУ ділитись.
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