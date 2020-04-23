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 Политика Украины, Общество
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Все про:цыгане (135) Марцинкив (33) ромы (1)

 Речь не шла о национальности, а о нарушителях карантина, - Марцинкив объяснил свое заявление о ромах

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что его заявление о "выселении ромов" касалась исключительно нарушителей карантина, а о национальности речь не шла.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Выступление было эмоциональным, но я не говорил о национальности, я говорил о конкретных лицах, которые уже около четырех недель нарушают условия карантина в Ивано-Франковске. Они проживают в сквере привокзальном, соответственно возле нашего Прикарпатья, без масок, пристают к людям, не соблюдают социальной дистанции. Инициатива была самой полиции, которая обратилась ко мне с тем, что конкретным лицам нужно предоставить транспорт, ведь они прописку имеют в Свалявском районе, и соответственно в Иршавском районе, для того, чтобы они поехали домой. Они выразили такое желание", - рассказал Марцинкив.

Он говорит, что был удивлен, когда часть лиц увезли, а часть лиц и в дальнейшем проживала в привокзальном сквере.

"Это при том, что сегодня запрещено не только проживать, но и гулять в скверах, не соблюдать дистанцию, находится в общественных местах без масок. Более того, мы предлагали, у нас есть соответствующий центр для людей, которые не имеют, где находиться, есть возможность на время карантина там проживать и получать питание, мы делаем бесплатное тестирование людей, которые не имеют жилья, они категорически отказались. Возможно, я слишком эмоционально сказал, прошу прощения", - добавляет мэр Франковска.

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Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.

Источник: https://censor.net.ua/n3190976
 
 
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Ну да, а в Индии избивают белых туристов не по национальности тоже, а как нарушителей карантина
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и ваще ,нарушителей надо бить по морде,а не по национальности.
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А-а-а...
Ну, тогда совсем другое дело!
Выселяй ромов и ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ нарушителей.
Все нормально и по-европейски.
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Выдайте его американскому посольству.
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Так называемые "ромы" нарушители не только карантина.Законов,правопорядка,спокойной жизни граждан,Не работают,промышляют кражами,наркотиками ,попрошайничеством.В бюджет не платят налоги, но берут пособия,пенсии.Мы содержим эту плесень на свои налоги.Это зараза на теле общества.Существует благодаря коррупции и продажности правоохранительных органов.
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Тебе напомнить, кто осуществлял геноцид "так называемых ромов"?
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Так кацапня на своих говноканалах уже захлебывается от счастья - поставлю сотку баксов уже и по миру разнесли! Поздравим Руслана с его 15 минутами славы ...
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Я говноканалы не смотрю, в отличие от тебя.
Они мне и нах не нужны.
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Мусорские подосы имеют тонны денег с наркобарижничества циган. Аваковци будут бороться со всемы, кто сттанетт на пути циганского беспредела
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Руслан ты дебил - я видел то видео: не важно что ты имел ввиду - важно что ты сказал А сказал ты так что кацапские каналы аж прослезились от счастья! Еще бы такой подарок мер от "нацысткой партии занимается этническими чистками в городе" ... Выгребай теперь ...
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
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а я Руслана поддержу, если бы он добавил к цыганам еще и кацапов, было бы вообще супер. Просто нельзя это было делать на камеру.
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Никто и никогда по настоящему и не решал эту проблему (мороки много и бабла на этом не срубишь), может пришло время принять санитарный кодекс и взяться за решение проблемы не только ромов, но и бомжей,беспризорников!?
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оно то так, но до вируса все было ОК?
епт - человек напр. приехал из того же Марика во франковск и его там "ромы" оставили без копейки - что делать? бомжевать? А **** делаете вы шоб такого не происходило? Зато только зацепи черно....мазого, сразу вопли о расизме и прочие кукареканья. Это еще если не зарежут то.
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надо строить национальное государство, как в Израиле. украинец -наиболее бесправный гражданин по сравнении со всем нацменами в Украине. А сейчас мер украинского города должен перед сраным армяшкой оправдываться за то, что хотел территорию города очистить от заразы, которую разносят цыгане.
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