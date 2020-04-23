 Речь не шла о национальности, а о нарушителях карантина, - Марцинкив объяснил свое заявление о ромах

Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Выступление было эмоциональным, но я не говорил о национальности, я говорил о конкретных лицах, которые уже около четырех недель нарушают условия карантина в Ивано-Франковске. Они проживают в сквере привокзальном, соответственно возле нашего Прикарпатья, без масок, пристают к людям, не соблюдают социальной дистанции. Инициатива была самой полиции, которая обратилась ко мне с тем, что конкретным лицам нужно предоставить транспорт, ведь они прописку имеют в Свалявском районе, и соответственно в Иршавском районе, для того, чтобы они поехали домой. Они выразили такое желание", - рассказал Марцинкив.

Он говорит, что был удивлен, когда часть лиц увезли, а часть лиц и в дальнейшем проживала в привокзальном сквере.

"Это при том, что сегодня запрещено не только проживать, но и гулять в скверах, не соблюдать дистанцию, находится в общественных местах без масок. Более того, мы предлагали, у нас есть соответствующий центр для людей, которые не имеют, где находиться, есть возможность на время карантина там проживать и получать питание, мы делаем бесплатное тестирование людей, которые не имеют жилья, они категорически отказались. Возможно, я слишком эмоционально сказал, прошу прощения", - добавляет мэр Франковска.

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Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.