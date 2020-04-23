 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Голосеевском районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +13
- Дарницкий - +11
- Деснянский - +11
- Днепровский - +1
- Оболонский - +6
- Печерский - + 6
- Подольский - +4
- Святошинский - +6
- Соломенский - + 10
- Шевченковский - +2
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 266. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 106 случаев коронавируса, в Дарницком - 164, в Шевченковском - 85, Голосеевском - 100, Оболонском - 59, Подольском - 49, Днепровском - 83, Деснянском - 87, Святошинском - 60.