 Тело курсанта с огнестрельным ранением обнаружили на военном полигоне Львовщины

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает Цензор.НЕТ.
"22 апреля 2020, около 18.30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского ОП ГУ ЧП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.
Следователем ТУ ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.
Надеемся на честное расследование.