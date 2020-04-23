 Тело курсанта с огнестрельным ранением обнаружили на военном полигоне Львовщины

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает Цензор.НЕТ.

"22 апреля 2020, около 18.30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского ОП ГУ ЧП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Следователем ТУ ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине зафиксировано 8 новых случаев заболевания COVID-19, всего 282 инфицированных