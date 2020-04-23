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 Политика Украины, Общество
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Все про:петиция (156) Ермак Андрей (262) Офис Президента (343)

 Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов

Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака набрала на сайте главы государства необходимое количество голосов для ее рассмотрения президентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович. 23 апреля она набрала необходимых 25 тыс. подписей для ее рассмотрения президентом Зеленским.

Инициатор петиции считает, что после назначения Ермака руководителем ОП "резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией", поскольку глава Офиса президента активно контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком, который является автором "плана "примирения" Приднестровья и Молдовы".

Автор обращения считает, что в случае создания так называемого Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске "представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса станут стороной переговоров с Украиной, а Россия из агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца".

"В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены", - отмечается в петиции.

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Еще одним основанием для увольнения Ермака автор петиции считает "обвинения" в адрес главы ОП и его брата Дениса Ермака в "торговле государственными должностями".

Также Иванов указывает, что "из средств массовой информации известно, что Андрей Ермак оказывает давление на депутатов Верховной Рады Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3190970
 
   
 Топ комментарии
 
Це ж ляпший дгуг Бобочки!!! Ви шоа!?
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В ответ на эту петицию мы получим очередной нудный тошнотворный видосик ко дню инаугурации.
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Ага. А ще його оживший брат займається кодровою політикою верхівки
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Ага. А ще його оживший брат займається кодровою політикою верхівки
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да хорошо проверяет молодые кадры на оральные ласки)))) а если недай бог прикусила, то всё, не видать хлебного места
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Та сейчас просто удалят петицию. Было ж уже такое
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В ответ на эту петицию мы получим очередной нудный тошнотворный видосик ко дню инаугурации.
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Петиция по назначению СУПРУН тоже набирала необходимое количество голосов... У нас же уникальный президент- тут читаю, тут не читаю, тут рыбу заворачиваю, тут жду, что скажет какой-нибудь богдан, ермак или еще какое-то *****...
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О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201 О-т-с-т-а-в-к-а ! Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 1201
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с°°л зеленский на петиции, тута бабло прёт ...
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Та не... Пан Зю посчитает это неприличным по отношению к "другу"...
см. "Культура" - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

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Наплевать Зеленскому на все петиции. В США петиция о расследовании ВОЗ набрала голоса и через 2 дня Трам приостановил финансирование и начал расследование. Нам такое не светит.
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Странно, Порошенко контактировал Путиным через своего Медведчука гораздо чаще и ничего.
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воспоминания Олланда о том как Порошенко "контактировал" с путеным:
https://www.youtube.com/watch?v=odsVSZsXxM4
представить себе зеленую шмарклю на месте Пороха, кроме смеха ничего не вызывает......
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Думаю, отримаєи тупу відписку на зразок повернення Супрун. Тільки прізвище в тексті поміняють.
Зелень розуміє, що наступна владе після них - буде ще більш проросійська і їхні порушення законів не розслідуватиме.
У повернення Порошенка на наступних президентських виборах не вірю.
Зе-влада добровільно, законно владу не віддасть.
Тільки в результаті нового Майдану і нових жертв
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Да ложили они на эту петицию, разве не понятно? У них сейчас деребан и друг друга не сдадут. А народ ну чтоже многострадальный народ пусть терпит а пока он терпит эти мрази свое дело знают. И воровать они будут до конца. Даже нет ни доли сомнения.
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В Україні політика є одним із видів бізнесу.

Приходе в політику з голою ().() а потім (_).(_) стає такою.
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Народ ! Вы что не поняли кто в ОП главный ? Нужно подавать петицию Ермаку на увольнение Зеленского ! ))
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може їм коронвірус запустити для очистки влади від корупції.
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Назовите мне хотя бы один-единственный случай, когда подобными петициями, набравшими необходимое кол-во голосов, наши президенты не подтирали себе задницы?
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Секретаря Босса не должно быть видно и слышно
Для общения с прессой- есть пресссекретарь
Петиция Зеленскому об увольнении Ермака набрала необходимое количество голосов - Цензор.НЕТ 7684
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увольнении Ермака/ Самый ценный кадр Зеленского и Коломойского: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. Ермак для Коломойского уладил конфликт с адвокатом президента США Джулиани. Джулиани говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.
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По ходу что то пропустил....с какого времени петиции вместо расследований и доказательств в суде стали применяться?может уже и декреты в ходу?
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