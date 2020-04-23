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 Автоматическая проверка деклараций начнется после 1 июня, - глава НАПК Новиков

Автоматическая проверка деклараций начнется этим летом после завершения кампании декларирования.

Об этом рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"[Раньше] у НАПК не было доступа ко всем реестрам, сейчас мы получили доступ ко всем 16 реестрам, с которыми мы должны сверять данные из деклараций. Мы обеспечим проверку всех деклараций в автоматическом режиме. Она начнется после 1 июня", - сказал Новиков.

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По состоянию на середину апреля в реестр подали 770 тысяч из 913 тысяч деклараций за 2019 год.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику. Одним из его функций является проверка деклараций в автоматическом режиме.

Осенью 2018 года НАПК приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций, разработанный ПРООН, а в октябре 2019 году Верховная Рада предоставила агентству полный доступ к необходимым реестрам.

Источник: https://censor.net.ua/n3190969
 
 
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Если их можно автоматически проверить, почему бы их автоматически не составлять? Делать сводный отчет из необходимых реестров по заданному человеку и публиковать?
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а что непонятного там будет? богатые - богатеют, бедные - беднеют. у зеленой шушеры появилась по новой машине, квартире и сотня К баксов
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Ну понятно - декларация автоматически, воруют тоже давно на автомате. А сажать этих воров тоже автоматически будете или такого у вас нет в проекте?
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