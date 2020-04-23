 За сутки в Киеве выявлено 70 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1059 заболевших, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Количество киевлян, вукоторых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал он.
Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 2 девочки в возрасте до 17 лет.
Также 29 мужчин от 26 до 71 года и 5 мальчиков до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 24 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Кроме того, за минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян.