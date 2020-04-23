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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Год Зеленского Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Здоровье
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 За сутки в Киеве выявлено 70 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1059 заболевших, - Кличко

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 70 человек, в том числе, у 5 медиков. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, вукоторых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал он.

Среди заболевших 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 2 девочки в возрасте до 17 лет.
Также 29 мужчин от 26 до 71 года и 5 мальчиков до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кроме того, за минувшие сутки выписаны 6 человек. Всего в столице выписаны 45 киевлян.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190968
 
 
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де висновок? що треба тримати карантин!
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А с Вишневого куда вписали, ни в Киеве ни в Области нету
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Сколько человек умерло из-за отложенных плановых операций? На сколько человек увеличилось количество жертв домашнего насилия? На сколько увеличилось количество суицидников? Сколько из кармана киевлян дурантин вытащил денег?
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Необхідно розуміти, які кількість іногродніх, яких поміщають на лікування в столичні клініки, зараховується до загальної статистики захворюваних на коронавірус в Києві, інакше ця статистика є не зовсім коректною.
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