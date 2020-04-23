 Саакашвили - антагонист РФ, что жизненно нужно в нынешних кадровых раскладах Банковой и Кабмина, - нардеп "Голоса" Бобровская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в фейсбуке нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, работавшая в Одесской ОГА, когда ее возглавлял Саакашвили.

"Я знаю специфику работы Саакашвили, и к нему как к личности можно относиться по-разному, но тем не менее, считаю, что такое потенциальное назначение на пост вице-премьера - логичный шаг, поскольку в период кризиса, и не только медицинского, нужны быстрые, бескомпромиссные и профессиональные решения", - отметила Бобровская.

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Она подчеркнула, что "Михаил - это политик западного вектора и антагонист РФ, что жизненно нужно в нынешних кадровых и политических раскладах Банковой и Кабмина".

Кроме этого, по мнению нардепа, Саакашвили придаст правительству "скорости и движения", а также станет еще одним центром баланса и сдерживания "тяжеловесов вроде Авакова".

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Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.