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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2774) Бобровская (5)

 Саакашвили - антагонист РФ, что жизненно нужно в нынешних кадровых раскладах Банковой и Кабмина, - нардеп "Голоса" Бобровская

Кандидат на должность вице-премьера по вопросам реформ Михеил Саакашвили является политиком западного вектора и противником Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в фейсбуке нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, работавшая в Одесской ОГА, когда ее возглавлял Саакашвили. 

"Я знаю специфику работы Саакашвили, и к нему как к личности можно относиться по-разному, но тем не менее, считаю, что такое потенциальное назначение на пост вице-премьера - логичный шаг, поскольку в период кризиса, и не только медицинского, нужны быстрые, бескомпромиссные и профессиональные решения", - отметила Бобровская.

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Она подчеркнула, что "Михаил - это политик западного вектора и антагонист РФ, что жизненно нужно в нынешних кадровых и политических раскладах Банковой и Кабмина".

Кроме этого, по мнению нардепа, Саакашвили придаст правительству "скорости и движения", а также станет еще одним центром баланса и сдерживания "тяжеловесов вроде Авакова".

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Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

Саакашвили - антагонист РФ, что жизненно нужно в нынешних кадровых раскладах Банковой и Кабмина, - нардеп Голоса Бобровская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190966
 
 
 Топ комментарии
 
Вже бачили діяльність цього антагоніста.
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мда, не хочеться дівчину ображати.
тож промовчу щодо її висновків відносно саакашвілі та його корисності саме для України.
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Мда..при выборе на должность руководствуются не профессионализмом кандидата а....антагонизмом его к кому либо...где то я уже это видел...не помню где.но кончилось все плохо.вообщем.все умерли.
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Вся ваша гівно партія «слуга»народу, на чолі з преЗЕдентом НЕ Є антигонистом рф.
Взяти одного антигониста на нічого не значущу посаду - це ще одна клоунська дурня, цим ви свою кацапсько-малороську натуру не змінете
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Михе жрать нечего.лекции.которыми он пробавлялся в последние несколько лет.на хер никому не нужны.да и карантин.то его на подкормку взяли.взамен он будет публику веселить .отвлекать от серьезных проблем.
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Соломия вместе с Саакашвили развалила Одесскую ГА, что она еще может сказать, кроме вылизывания. Кстати, а кто-то еще помнит, что Саакавшили начал обстрел ЮО из градов чем вызвал российскую оккупацию и потерю части Грузии? Гениальное решение реформатора.
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Вітаю таке рішення! Україні потрібні чесні адміністратори. Непогано було б одного Саакашвілі у центрі і 24 по областях. А чого ви усі, шановні, так топите за стару прогнилу політичну машину українську конструкції ахмєтово-пінчукомойських?
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Тепер уряд Зеленського можна сміливо називати урядом абинеюльок. Був останні Уманський, і той пішов.
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Идинахрен со своей старой прохудившейся надоевшей ваной.
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ЧЕ. РАСКАШЛЯЛИСЬ - ПРИ НЕМ НЕ БУДЕТ КАК ПРИ ПОРОХЕ ТЫ МНЕ Я ТЕБЕ .ОН МУЖИК С ЯЙЦАМИ НЕ КАК ЗЕ . В ОДЕССЕ ЕГО ЗАДАВИЛА КИЕВСКАЯ КОРРУПЦИЯ С КОТОРОЙ ДРУЖИЛ ПОРОХ . ПРИ МИХО НА ТАМОЖНЕ НЕ БРАЛИ ВЗЯТОК ДА И МНОГО ЧЕГО СТАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОДИТЬ В ОДЕССЕ . НЕ ВИДЕТЬ ЭТОГО МОГУТ ТОЛЬКО ЛЮДИШКИ С ОТСУТСТВИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ИЛИ КУПЛЕННЫЕ ..ЗЕ ЕМУ ПАЛОК В КОЛЕСА ВСТАВЛЯТЬ НЕ БУДЕТ КАК ПОРОХ .КААРОЧЕ ПОСМОТРИМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО !
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Кожна партія має право на власних "дуринд"!"Голос" не виключення!
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Ліпше би він упав тоді з криші, бо тепер замість одного клоуна будемо мати два!
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