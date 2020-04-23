 61 новый случай COVID-19 зафиксирован на Киевщине, всего 451 зараженный, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
За сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай коронавирусной болезни.
Всего официально подтвержден 451 случай заболевания коронавирусом.
Из них на стационарном лечении - 109 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 342 человека.
Среди них - 40 детей. Выздоровели - 33 человека.
За время пандемии умерло - 11 человек. За сутки новых случаев нет.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 1661 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 68 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 3167 контактными лицами.