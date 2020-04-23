 "Мрия" осуществит еще один рейс через неделю, - президент "Антонова" Донец

Об этом сообщил во время брифинга президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец, передает Цензор.НЕТ.

""Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины. Это произойдет через неделю", - отметил Донец.

Как сообщалось, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов.

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