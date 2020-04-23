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 "Мрия" осуществит еще один рейс через неделю, - президент "Антонова" Донец

Крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" осуществит еще один рейс с медицинскими грузом через неделю.

Об этом сообщил во время брифинга президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец, передает Цензор.НЕТ.

""Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины. Это произойдет через неделю", - отметил Донец.

Как сообщалось, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190964
 
 
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Это если зелёная гнида, Мрию кацапам раньше не продаст.
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Не сумнівапюсь, що у спецслужб Х**ла зріє ідея угробити "Мрію" або ДП "Антонов". "Ні вашим-ні нашим".
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СБУ надо разобраться КТО БАНКРОТИТ успешные предприятия типа Антонова
Это государственные предприятия, но НЕУСПЕШНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ по чьему то заказу не могут предприятия развивать , чтобы их обанкротить
Считаю, что в Конституцию надо ввести пункт о невозможности продажи и акционирования предприятий такого уровня
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Видео про самолеты Антонов и условия работы экипажей Антонова
https://youtu.be/***********
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29 травня 2016 року на держпідприємстві «Антонов» заявили про те, що розглядають можливість запуску серійного виробництва найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія».
30 серпня 2016 року в ЗМІ з'явилась інформація, що ДП «Антонов» уклало угоду з китайською компанією «China airspace» - сторони висловили наміри про довгострокову співпрацю, яка передбачає на першому етапі будівництво другого модернізованого екземпляра літака Ан-225 «Мрія» на держпідприємстві «Антонов» і постачання компанії AICC, і створення на другому етапі спільного серійного виробництва Ан-225 в Китаї за ліцензією «Антонова». Інформацію про продаж прав на «Мрію» в прес-службі компанії спростували.
Для того, щоб другий екземпляр літака «Мрія» злетів у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів
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Да, будет что воровать медперсоналу - раньше тащили сумками бинты и перчатки и шприцы с ватой, а теперь будут докладывать очки, костюмы и маски.
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