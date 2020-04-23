 "Мрия" осуществит еще один рейс через неделю, - президент "Антонова" Донец

Об этом сообщил во время брифинга президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец, передает Цензор.НЕТ.
""Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины. Это произойдет через неделю", - отметил Донец.
Как сообщалось, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов.
Это государственные предприятия, но НЕУСПЕШНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ по чьему то заказу не могут предприятия развивать , чтобы их обанкротить
Считаю, что в Конституцию надо ввести пункт о невозможности продажи и акционирования предприятий такого уровня
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30 серпня 2016 року в ЗМІ з'явилась інформація, що ДП «Антонов» уклало угоду з китайською компанією «China airspace» - сторони висловили наміри про довгострокову співпрацю, яка передбачає на першому етапі будівництво другого модернізованого екземпляра літака Ан-225 «Мрія» на держпідприємстві «Антонов» і постачання компанії AICC, і створення на другому етапі спільного серійного виробництва Ан-225 в Китаї за ліцензією «Антонова». Інформацію про продаж прав на «Мрію» в прес-службі компанії спростували.
Для того, щоб другий екземпляр літака «Мрія» злетів у повітря, потрібно близько 300 мільйонів доларів