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 Политика Украины, Здоровье
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 Лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации, - постановление Кабмина

Кабинет министров Украины постановил, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием сервиса "Дій вдома" до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации.

В частности, постановлением правительства №291 от 22 апреля определено, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до пересечения государственной границы или пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, не подлежат обсервации (изоляции), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В связи с этим Министерству цифровой трансформации совместно со Службой безопасности поручено обеспечить функционирование электронного сервиса "Дій вдома", в частности, информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, который является частью сервиса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190963
 
 
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Знайшли дурних. Вони залишуть смартфон вдома і підуть в своїх справах.
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Це просто "маскування" того, що хворих нема де розміщувать - ізолятори переповнені...
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це не можна було придумати 2 місяці назад?
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