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 Общество, За рубежом
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 Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель

Канцлер Ангела Меркель в четверг, выступая в Бундестаге, заявила, что Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Bild.

"Никто не хотел этого слышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала Меркель, добавив, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.

В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".

В то же время она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Впрочем, по ее словам, жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии впервые разрешили испытать на человеке вакцину против COVID-19 (обновлено)

Пандемия коронавируса может быть остановлена ​​только с помощью вакцины, подчеркнула Меркель. Пережить эти непростые времена можно только вместе.

Напомним, все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190962
 
 
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Гляжу на мировую карту распространения COVID-19 и мне становится смешно - похоже, что Землю унаследуют Туркменистан и Северная Корея )
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Пережить эти непростые времена можно только вместе завоевав ПольшуИсточник: https://censor.net.ua/n3190962
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Одуренная демократия: вся страна в кутузке, ради... а ради чего, собственно? Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 8007
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Вот то,ради чего искусственно распространили ковид19 по всем странам-ВАКЦИНАЦИЯ.Чипирование.Все идет по сценарию,случайностей нет.
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а кацапы все от своего "вектора" стрелки на мировое правительство переводят Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель - Цензор.НЕТ 219.вы бы не палились так,недолугие
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Вчера вечером, скрываясь от мусоров иду по парку - идет Сорос и говорит:
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?

Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
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Германия - 1 усопший и 30 выздоровели
Мы - было практически 1 : 1, теперь чет 1 : 4.
Молодцы наши керманичи - обосрались с соотношением, но потом плавненько вырулили(на бумаге) на в 4 раза большую эффективность "лечения". И это при более тыще подуставших медиков.(!)
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это ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика ВОЗ, которая получает ее от ОФИЦИАЛЬНЫХ органов Германии https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
Это похоже на начало ????
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у нас то же самое...только время и деньги потратили не на укрепление медицины,а на укрепление экономики китая путем закупки у них масок,очков и халатов.хотя все это можно было производить самим,и безработных меньше было бы.
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