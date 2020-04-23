 Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Bild.

"Никто не хотел этого слышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала Меркель, добавив, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.

В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".

В то же время она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Впрочем, по ее словам, жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.

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Пандемия коронавируса может быть остановлена ​​только с помощью вакцины, подчеркнула Меркель. Пережить эти непростые времена можно только вместе.

Напомним, все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.