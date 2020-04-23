 Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Bild.
"Никто не хотел этого слышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала Меркель, добавив, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.
В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".
В то же время она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Впрочем, по ее словам, жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.
Пандемия коронавируса может быть остановлена только с помощью вакцины, подчеркнула Меркель. Пережить эти непростые времена можно только вместе.
Напомним, все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.
- Чип в глаз или в ..... ээээ "рыло"(скажем так) раз?
Ну вот, теперь я с Чипом и Дэйлом.
Мы - было практически 1 : 1, теперь чет 1 : 4.
Молодцы наши керманичи - обосрались с соотношением, но потом плавненько вырулили(на бумаге) на в 4 раза большую эффективность "лечения". И это при более тыще подуставших медиков.(!)
Это похоже на начало ????