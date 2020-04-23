 Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздрава Шаталова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Наша первоочередная задача - разблокировать все процессы закупки, сделать их максимально прозрачными и открытыми. Чтобы все могли понять, каким образом происходит закупка лекарств, кто за что отвечает", - отметила она.

По ее словам, сейчас Минздрав активно работает над тем, чтобы обеспечить отечественные больницы всеми необходимыми лекарственными средствами.

"А это средства для лечения орфанных заболеваний, онкологии, препараты антиретровирусной терапии, препараты, применяемые для лечения редких заболеваний", - подчеркнула она.

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