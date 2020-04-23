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 Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздрава Шаталова

Разблокирование процесса закупок лекарств, медицинского оборудования и оборудования является первоочередной задачей нового руководства Министерства здравоохранения. Этот процесс должен стать максимально открытым и прозрачным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

"Наша первоочередная задача - разблокировать все процессы закупки, сделать их максимально прозрачными и открытыми. Чтобы все могли понять, каким образом происходит закупка лекарств, кто за что отвечает", - отметила она.

По ее словам, сейчас Минздрав активно работает над тем, чтобы обеспечить отечественные больницы всеми необходимыми лекарственными средствами.

"А это средства для лечения орфанных заболеваний, онкологии, препараты антиретровирусной терапии, препараты, применяемые для лечения редких заболеваний", - подчеркнула она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190959
 
 
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только сейчас нуну Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 2029 зато министр мог сесть в самоизоляцию Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 2029 ух
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шел четвертый месяц всемирной пандемии... Закупку лекарств и медоборудования разблокируем и сделаем максимально прозрачной, - замглавы Минздррава Шаталова - Цензор.НЕТ 9371
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ну здрастє!
30 років на цьому маєтки по світу скупляли а тепер чесно?
КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО?
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На який місяць пандемії ви прозрєлі? А шо робили до цього? Катались на самокатах, а ЗЕ піарився в відосиках.
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Без коментарів. "Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
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