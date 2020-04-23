 Комитет ВР продолжает подготовку банковского законопроекта ко 2-му чтению: пройдено около 6 тыс. поправок

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале комитета, передает Цензор.НЕТ.

Члены комитета продолжают рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту №2571-д после перерыва в заседании, который был объявлен накануне вечером.

На заседании вчера, 22 апреля, члены комитета успели рассмотреть 5718 поправок из более 16,5 тысячи.

Заседание комитета проходит в режиме видеоконференции.

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Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.

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Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.