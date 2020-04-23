 Закупленные Минздравом защитные костюмы гарантируют безопасность медикам, - замминистра Шаталова

"Мы можем утверждать, что сертификация (закупленных Минздравом костюмов. - Ред.) является защитой от инфекции, и мы можем быть уверены, что врачи, которые работают в очаге, будут здоровы", - сказала она на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, по словам Шаталовой, закупленные Минздравом костюмы имеют проклеенные швы, а выбранные МЗУ – нет.
"У них даже нет проклеенных швов, они не имеют полной изоляции, швы прошиты иголкой, а в очаге должны быть проклеенные швы, чтобы обеспечивать полную изоляцию", - сказал она.
Шаталова сообщила, что Минздрав провел процедуру закупки защитных костюмов в соответствии с действующим законодательством. "Мы получили коммерческие предложения от семи участников, троих из которых по разным причинам – налоговые долги, судебные дела, несоответствие стандартам - мы отклонили. Таким образом, мы подучили четыре предложения с подтверждающими документами. Мы посмотрели на их стоимость и заключили договор с компанией, предложившей самую низкую цену с подтверждающим сертификатом по стандарту 14126", - сказала она.
Отвечая на вопрос, почему МЗУ не получило полного перечня требований к закупаемой продукции, Шаталова ответила, что имеет такие же вопросы к руководству госпредприятия.
"Перед тем, как заключать договор, госпредприятие должно утвердить в Минздраве существенные условия договора: количество, качество, цену. Мы получили несколько обращений от ГП, но там было совсем не об этом, ни слова не было, что они просят нас утвердить", - сказала она.
Шаталова считает, что "ГП проигнорировало законодательство, не согласовав с органом управления все условия договора".
"Считаю, что тут должны разбираться правоохранительные органы, относительно деятельности этого предприятия нужно сделать определенные заключения", - сказал она.
Как сообщалось, ГП "МЗУ" 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета министров от 20 марта 2020 года №225 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID- 19) на территории Украины", однако не получило ответ от Минздрава; при этом в случае своевременного ответа Минздрава 20 тыс. костюмов уже могли бы быть поставлены в больницы. Производителем костюмов выступила компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ.
В МЗУ отметили, что 10 апреля ГП получило распоряжение Минздрава о закупке 90 тыс. костюмов биозащиты на сумму 35,687 млн грн (ожидаемая стоимость 396 грн/штука), коды товара определены распоряжением в соответствии с постановлением Кабмина №225 согласно УКТЗЕД. 11 апреля МЗУ подготовило техзадание и опубликовало годовой план закупок в системе ProZorro. ГП осуществило мониторинг 100 похожих закупок и проанализировало 16 предложений. 13 апреля МЗУ отправило Минздраву письмо для согласования. 14 апреля был выбран поставщик (украинский производитель), который предложил самые выгодные условия (245 грн/шт.), то есть экономия должна была составить до 13,7 млн грн. МЗУ подписало договор с поставщиком и отправило его на согласованию Минздраву, однако официального ответа от ведомства спустя семь дней ГП не получило.
В то же время министерство 15 апреля опубликовало изменения в годовой план закупок, согласно которому ведомство заключило договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально. Оно появилось только в самостоятельно опубликованных Минздравом изменениях в план.
В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.
Но вначале надо было все продать, включая маски!
Производитель сам признал что украинские костюмы по 245 грн медикам не подходят.
відслідковувати інформацію від дійових осіб.
В міжнародних організаціях ціна за такий костюм, з дотриманням цього стандарту, складає 12$, або близько 300грн. за штуку.
Она проговорилась ) Кто-то до неё придумал эту прокладку (как это обычно делается) в виде целого Госпредприятия (!) по медзакупкам и теперь оно является их конкурентом