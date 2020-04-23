 Закупленные Минздравом защитные костюмы гарантируют безопасность медикам, - замминистра Шаталова

"Мы можем утверждать, что сертификация (закупленных Минздравом костюмов. - Ред.) является защитой от инфекции, и мы можем быть уверены, что врачи, которые работают в очаге, будут здоровы", - сказала она на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по словам Шаталовой, закупленные Минздравом костюмы имеют проклеенные швы, а выбранные МЗУ – нет.

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"У них даже нет проклеенных швов, они не имеют полной изоляции, швы прошиты иголкой, а в очаге должны быть проклеенные швы, чтобы обеспечивать полную изоляцию", - сказал она.

Шаталова сообщила, что Минздрав провел процедуру закупки защитных костюмов в соответствии с действующим законодательством. "Мы получили коммерческие предложения от семи участников, троих из которых по разным причинам – налоговые долги, судебные дела, несоответствие стандартам - мы отклонили. Таким образом, мы подучили четыре предложения с подтверждающими документами. Мы посмотрели на их стоимость и заключили договор с компанией, предложившей самую низкую цену с подтверждающим сертификатом по стандарту 14126", - сказала она.

Отвечая на вопрос, почему МЗУ не получило полного перечня требований к закупаемой продукции, Шаталова ответила, что имеет такие же вопросы к руководству госпредприятия.

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"Перед тем, как заключать договор, госпредприятие должно утвердить в Минздраве существенные условия договора: количество, качество, цену. Мы получили несколько обращений от ГП, но там было совсем не об этом, ни слова не было, что они просят нас утвердить", - сказала она.

Шаталова считает, что "ГП проигнорировало законодательство, не согласовав с органом управления все условия договора".

"Считаю, что тут должны разбираться правоохранительные органы, относительно деятельности этого предприятия нужно сделать определенные заключения", - сказал она.

Как сообщалось, ГП "МЗУ" 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета министров от 20 марта 2020 года №225 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID- 19) на территории Украины", однако не получило ответ от Минздрава; при этом в случае своевременного ответа Минздрава 20 тыс. костюмов уже могли бы быть поставлены в больницы. Производителем костюмов выступила компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ.

В МЗУ отметили, что 10 апреля ГП получило распоряжение Минздрава о закупке 90 тыс. костюмов биозащиты на сумму 35,687 млн грн (ожидаемая стоимость 396 грн/штука), коды товара определены распоряжением в соответствии с постановлением Кабмина №225 согласно УКТЗЕД. 11 апреля МЗУ подготовило техзадание и опубликовало годовой план закупок в системе ProZorro. ГП осуществило мониторинг 100 похожих закупок и проанализировало 16 предложений. 13 апреля МЗУ отправило Минздраву письмо для согласования. 14 апреля был выбран поставщик (украинский производитель), который предложил самые выгодные условия (245 грн/шт.), то есть экономия должна была составить до 13,7 млн грн. МЗУ подписало договор с поставщиком и отправило его на согласованию Минздраву, однако официального ответа от ведомства спустя семь дней ГП не получило.

В то же время министерство 15 апреля опубликовало изменения в годовой план закупок, согласно которому ведомство заключило договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально. Оно появилось только в самостоятельно опубликованных Минздравом изменениях в план.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.