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 Общество, Здоровье
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 В Украине с COVID-19 госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 100 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрого подъема заболеваемости COVID-19 пока нет, в день регистрируется 400-450 случаев, - начальник отдела ЦОЗ Родына

В общем 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 72 296 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 578 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7170, умерли 187 человек, 504 - выздоровели.

В Украине с COVID-19 госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 100 пациентов, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190956
 
 
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"В Украине на амбулаторном лечении находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.
...
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 100 человек, в том числе один ребенок.
Источник: https://censor.net.ua/n3190956"

Родители, не сдавайтесь, про короновирус это - фейк, особенно если считать отношение не количество умерших к количеству выздоровевших, а количество умерших к количеству зараженных!
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Еще можно считать отношение умерших от этого вируса к общему числу людей не Земле.
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ИВЛ становятся причиной смерти после отключения. Академик Чучивылин из Москвы простая подпитка простым устройством это помогает.
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